Český prezident byl tím, kdo celou dobu svého mandátu Putinovi poklonkoval, odmítal jakékoliv sankce, souzněl s anexí Krymu. Předpokládám, že to mají na mysli nejen předsedové obou parlamentních komor, ale všichni vládní zákonodárci a především lidé, kterým má dnes Miloš Zeman předat státní vyznamenání.

Co trvalo věčnost, jde nyní hned. Důsledek války

Hradní osazenstvo pojalo slavnostní ceremoniál jako poctu a podporu Ukrajině. Všichni ocenění mají v tomto kousku hrát především roli stafáže kryjící Zemanovi záda.

Pokud angažmá přijmou lidé jako Petr Čornej, Petr Nováček, nebo Robert Kvaček, bude to smutné. Solidaritu s ukrajinským lidem je třeba vyjádřit jinde a jinak.

Klesne snad Vladimír Remek tak hluboko, že by převzal metál ve společnosti Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého, kteří ho kdysi nechali při Zemanově návštěvě u Putina stát potupně za dveřmi? Koneckonců bude-li v sále Nejedlý, parťák oligarchy Romaněnka, který je na sankčním seznamu, byla by to skutečná facka vládě, tajným službám a hlavně Ukrajině.

Nedělitelné právo na život

Ministr zahraničí Jan Lipavský v nedělní televizní debatě trefně pojmenoval dění okolo hlavního Zemanova poradce Nejedlého „šmelinou na Hradě“, na niž časem také dojde. Pozvaní hosté pondělní slavnosti by ale čekat neměli. Jedinou správnou reakcí je neúčas