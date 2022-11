Skoro měsíc sledujeme napínavá jednání o nové vládě hlavního města. Brzdou je podmínka Pirátů, aby v radě nezasedal trestně stíhaný lidovec Jan Wolf. V Brně zase pirátští zastupitelé na poslední chvíli vycouvali z účasti v radě, protože se obávají, co by ještě mohlo vyplavat v souvislosti s bytovou korupční kauzou. Policie tam prověřuje kdekoho. Zajímala se i o kancelář bývalého náměstka primátorky Petra Hladíka (KDU-ČSL).

To je ve světle jeho nominace na ministra životního prostředí nemilý zádrhel. Šéf lidovců Marian Jurečka uvedl, že by ve vládě neměl být člověk, kolem něhož by se rojily pochybnosti. Vzápětí však dodal, že Hladík vystupuje v roli svědka a nebyl z ničeho obviněn.

Podpisy ve volbě nehrají roli

Co tedy s tím? Pokud člověk podává na policii vysvětlení, nic to neznamená a ani omylem nejde o signál, že v něčem jede. Pochopitelně spekulacím zabránit nelze. Potíž je, že křesťanští demokraté nemají v rukávu desítky expertů na životní prostředí a resort v době předsednictví nemůže zůstat týdny bez hlavy. Pokud by obětovali Hladíka, aby měli pokoj od médií i politické konkurence, bylo by absurdní trvat na obviněném Wolfovi. Včera se jejich vedení rozhodlo, že Hladíka podrží. V dané situaci je to logický postoj.