Bez podstatných změn, co se týče herního modelu, se v novém ročníku bude hrát nejvyšší soutěž basketbalistů. Pro BK KVIS Pardubice a dalších jedenáct účastníků to znamená dvoukolovou základní část, následně nadstavbové skupiny A1 resp. A2 a na závěr jako vyvrcholení sezony play off. Pardubičtí basketbalisté vstoupí do soutěže v sobotu 21. září utkáním proti BK Redstone Olomoucko.

V obsazení NBL není nic nového, protože nejhorší celek uplynulé sezony Slavia Praha uhájil příslušnost k NBL v baráži proti svitavským Turům.

Po vystoupení na Hané vyrukuje tým nového trenéra Jana Šotnara k domácí premiéře ve středu 25. září a bude to tradičně divácky velmi atraktivní bitva s Opavou. Úvodní „triptych“ zakončí Beksa poslední zářijovou neděli na palubovce letošních finalistů z Ústí nad Labem. Tahákem pro pardubické fanoušky v úvodu nové ligové sezony bude bezesporu souboj s Nymburkem (6. října).

Kooperativa NBL si pro nadcházející ročník nachystala novinku, kdy hned tři kola poskládala do období vánočních a novoročních svátků s předpokladem, že diváci v tomto čase zaplní hlediště sportovních hal po střechu. Pro Beksu to znamená, že 21. prosince přivítá doma na Dašické Brno, 27. prosince se vydá k utkání do Ostravy a 29. prosince se střetne na vlastní palubovce s USK Praha.

Základní část Kooperativa NBL skončí 22. kolem 18. ledna příštího roku, kdy Pardubice nastoupí v Edenu proti pražské Slavii. Nejpozději po tomto datu bude jasné rozdělení družstev do nadstavbových skupin (skupina A1 bude mít opět osm členů a skupina A2 čtyři). Nemění asi ani postupový klíč do play off, tedy top šestka projde přímo do čtvrtfinále, zatímco sedmý a osmý celek A1 zabojují s prvním a druhým týmem A2 o zbývající dvě „vstupenky“ v předkole.