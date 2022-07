K trvalému zákazu večírků motivovaly Airbnib pozitivní dopady podobného rozhodnutí z doby během silné epidemie koronaviru. „Postupem času se ze zákazu stalo mnohem více než jen opatření v oblasti veřejného zdraví,“ uvedla podle portálu CNN Business.

Při porušení budou výtržníci čelit následkům, které se pohybují na škále od pozastavení účtu až po úplné odstranění z platformy. Současně s trvalým zákazem společnost zrušila dosavadní limit šestnácti osob v pronajatých nemovitostech.

Tragické večírky

Restrikce ohledně večírků odstartovala událost z roku 2019. V jednom z pronajatých domů v městě Orindo v Kalifornii se na halloweenské akci shromáždilo nejméně sto lidí z celého okolí, informoval The Washington Post. Podle Airbnb se tak stalo díky propagaci večírku na sociální síti a současně bez vědomí hostitele. Domovní řád dokonce tyto akce zakazoval, což člověk, který si dům rezervoval, ignoroval. Situace v domě se jedenáct hodin večer zvrtla a začalo se střílet. Zemřelo pět lidí a několik jich bylo zraněno.

Společnost na tuto událost reagovala zákazem inzerování večírků na sociálních sítích a zároveň slíbila plošnou kontrolu nad rizikovými rezervacemi. Kromě toho se zavázala k odstraňování hostů, jež nařízení nerespektují, píše The Guardian.

K tragické události došlo rovněž sedmnáctého dubna tohoto roku v Pittsburghu. Večírku se v pronajatém bydlení zúčastnilo bezmála dvě stě lidí. Na střelné zranění zde zemřeli dva nezletilí mladíci a pět dalších bylo zraněno. Společnost Airbnb uvedla, že se jednalo o večírek pořádaný bez vědomí a souhlasu hostitele. Osobě, která si nemovitost zarezervovala, udělila podle portálu CNN doživotní zákaz vstupu na platformu.

Zásah covidu-19

V roce 2020 zasáhly do společenského života koronavirové restrikce. Kvůli tomu, že lidé nemohli navštěvovat bary ani kluby, se počet večírků v pronajatých bytech zvýšil.

Ve snaze dodržovat limity shromážděných lidí a zmírnění šíření covidu-19 zasáhla společnost razantněji než v předchozím roce. V srpnu 2020 zavedla dočasný zákaz domácích párty. Od té doby zaznamenala čtyřiačtyřicetiprocentní meziroční pokles v počtu hlášení o konání podobných akcí.

Představitelé Airbnb uvedli, že v minulém roce kvůli přestupkům souvisejících s nařízeními pozastavili ubytování více než šesti tisícům hostů. Zároveň zdůraznili, že není možné mít úplnou kontrolu nad pořádáním akcí v pronajatých bytech či domech. Hosté se do některých z nich mohou přihlásit, když je majitel pryč a následně si v nich prakticky dělat to, co se jim zlíbí.