Tmavý hráč Glasgow Rangers Glen Kamara obvinil slávistického obránce Ondřeje Kúdelu z toho, že ho v závěru pohárového utkání rasisticky urazil. Ten to popírá. Incidentem se zabývá i UEFA.

Foto: Deník

Vysvětlení urážky je účelové

ANO Kúdelova obrana působí šroubovaně a účelově. Prý si zakrýval ústa automaticky. Prý řekl soupeři, že je „fucking guy“, což jak víme ze seriálů de facto už v angličtině ani urážka není, slovo „fucking“, je v jazyce běžné. To by nemohlo Kamaru rozvzteklit a dovést ho až k tomu, že v tunelu stadionu udeřil protihráče do obličeje, čímž riskuje tvrdý postih.