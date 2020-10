V českých nemocnicích aktuálně leží s covidem dva a půl tisíce lidí. To je šestkrát více než při jarní špičce epidemie. Za posledních pět týdnů jejich počet vzrostl desetinásobně. V těžkém stavu se nachází skoro pět set z těchto pacientů.

Postupně se tak zaplňují i kapacity nemocnic. O čtyři stovky (na 7,4 tisíce) se za poslední měsíc snížil počet volných standardních lůžek s kyslíkem. O 161 (na 918) pak celorepublikově poklesla kapacita volných lůžek s umělou plicní ventilací.

„Stav aktuálních lůžkových i přístrojových kapacit je celkově dostačující ke zvládnutí aktuálního počtu pacientů s covidem-19 vyžadujících hospitalizaci,“ uvedl národní koordinátor intenzivní péče Vladimír Černý.

Jak ale přiznává, mezi jednotlivými kraji a nemocnicemi mohou být výrazné rozdíly a bude proto nutné přesouvat pacienty. Ministerstvo zdravotnictví proto vydalo mimořádné opatření, které od středy posílilo pravomoci krajských koordinátorů intenzivní péče.

Černý zároveň říká, že nárůst počtu pacientů je jednoznačný, nemocnice se proto okamžitě musí připravovat na nápor pacientů.

„Zadání pro nemocnice je následující –

a) omezení příjmu pacientů jen na ty, kteří vyžadují intenzivní a neodkladnou péči a zastavení poskytování odkladné péče,

b) propouštění všech nemocných do domácího ošetřování tam kde to lze,

c) příprava lůžkového fondu nemocnice pro nárůst pacientů s COVID a

d) udržení poskytování neodkladné péče na náležité odborné úrovni,“ dodal Černý.

Bude nutné výrazně navýšit i celkové počty lůžek. „S okamžitou platností vydávám nařízení k vyčlenění kapacity intenzivní péče v nemocnicích, cílem je vyčlenění kapacit až na 10 tisíc lůžek,“ oznámil v úterý večer ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Z dat (před avizovaným navýšením kapacit) vyplývá, že se situace mezi kraji významně liší. Zatímco například v Karlovarském a Zlínském kraji je v nemocnicích volných jen 30 % lůžek s umělou plicní ventilací, v Plzeňském kraji je to 86 %.

Co se týče přístrojů ECMO, které slouží jako podpora nejvážnějších případů (plicní řízení), těch je v republice zatím volných 65 ze všech 73.

Zdroj: Deník Data