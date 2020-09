Prahu označilo za rizikovou i Nizozemsko, Češi mají zákaz na Kypr

Situace s onemocněním covid-19 se začíná vymykat kontrole a problémům s koronavirovou nákazou v Česku si všímají ostatní země. Od úterý nastává komplikace pro lidi, kteří přijíždějí do Nizozemska a před vstupem do tohoto evropského státu pobývaly v Praze, musí do desetidenní karantény. Cestovatelů z ostatních částí republiky se opatření tamní vlády netýká. Od pátku navíc Kypr přeřadil Českou republiku do rizikovější kategorie.

Letiště Praha v době krize způsobené koronavirem. | Foto: Flyrosta.com / Rostislav Kopecký