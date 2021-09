Zájemci se tak dozví nejen o nejlepší cestě do lokality, ale také třeba to, kde se dá zadarmo zaparkovat obytný vůz nebo kolik peněz utratí trojčlenná rodina za týden putování po Evropě. Mohrovi z Chrastavy jsou aktuálně na cestě už více než 40 dní.

Půlroční cestu rodina platí z našetřených peněz. „Ty by nám měly vystačit na půl roku cestování. Navíc přítelkyně si zařídila brigádu u svého bývalého zaměstnavatele, že může pro něj pracovat na dálku přes internet,“ svěřil se Mohr s tím, že během cesty spolupracují s firmou Kaleido, která se věnuje virtuálnímu cestování.

V navštívených zemích se vždy rodina snažila poznat nejhezčí přírodní památky a místa. Všechny cesty absolvovali se svým malým synem Matyášem, takže si vyzkoušeli i to, jaké specifika má cestování s malým dítětem. „Chtěli jsme, aby jako my už Matyášek také nasával kouzlo přírody a cestování,“ doplnil Mohr. Přírodní památky jsou jedním z jejich společných zájmů, mezi které patří také sport a turistika. Přítelkyně Markétka se věnuje beach volejbalu a Aleš Mohr běhu.

„Poslední roky jsme propadli kouzlu turistiky a máme za sebou pár společných dobrodružství. Například přechody Jizerských hor, Krkonoš i stezku Labskými pískovci. Také jsme spolu byli v Julských Alpách ve Slovinsku, v Tatrách na Slovensku a Norsku. Před pár lety jsme na 14 dní cestovali autem po Rakousku, Maďarsku a Slovensku. No a minulý rok jsme podnikli naše zatím největší putování, a tím byla 6 týdenní cesta Evropou v dodávce vlastní výroby. Během ní jsme navštívili země jako Rakousko, Švýcarsko, Francie, Španělsko, Belgie a Německo,“ vysvětlil postupné nabírání zkušeností Aleš Mohr.

Na půlroční cestu se rodina z Chrastavy vydala potom, co si nezávislé cestování několikrát vyzkoušela na kratší časové období. Vždy vyráželi na několik dní a vraceli se zpět do Chrastavy.

„Cestu máme naplánovanou na šest měsíců, po kterých se vrátíme domů. Nyní jsme na cestách něco přes měsíc a už jsme procestovali německé, rakouské a italské Alpy, Dolomity, Lago Di Garda a San Marino. Dále míříme na jih do Pompejí a národních parků. Ještě máme v plánu Korsiku, Španělsko, Francii a Portugalsko,“ popsal cestu na dotaz Deníku Aleš Mohr.

„Jelikož emoce a pocity, které v nás cestování zanechalo, byly tak nádherné a tak nezapomenutelné, rozhodli jsme se si tuto cestu zopakovat na delší dobu. Udělali jsme krok, který je možná pro spoustu lidí nepochopitelný, ale pro ty, kteří podlehli stejně jako my kouzlu přírody, možná i inspirativní. Ukončili jsme svá zaměstnání, prodali naše auto, vystěhovali se z bytu a rozhodli se vydat svojí cestou,“ začal vyprávění Aleš Mohr z Chrastavy, který je aktuálně s přítelkyní a jejich malým synem Matyášem na půlroční cestě po Evropě. O svém putování pravidelně informují rodinu, známé, ale i podobně smýšlející lidi na webových stránkách a sociálních sítích.

Dali výpověď v práci, prodali nepotřebný majetek, zabalili si nejnutnější věci a vyrazili na cestu. Mohrovi z Chrastavy na Liberecku udělali to, o čem mnohé rodiny jenom sní, zbavili se všech závazků a vrazili za dobrodružstvím. Přidali se tak do skupiny lidí, kteří cestování povýšili na životní styl a domov je pro ně tam, kde zrovna parkují obytné auto nebo kde rozdělali stan.

