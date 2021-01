Česká republika se dnes pro Německo oficiálně stává vysoce rizikovou oblastí kvůli vysokým počtům nakažených covidem-19. Vyplývají z toho komplikace nejen pro pendlery, kteří se budou muset častěji nechat testovat, ale i pro běžné cestující, kteří musí počítat se zpřísněním kontrol například i na německých letištích. Na hranicích s Německem na západě Čech se zatím fronty netvoří, hlavní nápor je ale očekáván až v pondělí.

Kontroly na hranicích v Rumburku. | Foto: Deník / Alexandr Vanžura

Hlavním omezením pro běžné cesty do Německa je to, že při příjezdu z vysoce rizikové oblasti je nyní nezbytné mít u sebe negativní test, který již není možné nechat si vyhotovit až po příjezdu. I při negativním testu přitom musí lidé nastoupit do desetidenní karantény, kterou ale lze ukončit dalším negativním testem nejdříve po pěti dnech izolace.