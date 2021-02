Nová ochranná opatření nyní rozlišují čtyři kategorie: země s nízkým rizikem (zelené), země se středním rizikem (oranžové), země s vysokým rizikem (červené), země s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červené).

Cestující ze zemí s nízkým rizikem nákazy mohou do Česka přijet bez jakýchkoliv omezení. Před návratem z oranžových a červených zemí mají občané povinnost absolvovat antigenní nebo PCR test na koronavirus, který nesmí být starší než 24 hodin (antigenní), respektive 72 hodin (PCR). Výsledek si musí nechat potvrdit písemně. "V případě červených zemí musí být do pěti dnů po příjezdu proveden i druhý PCR test," uvedl Twitteru ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Návrat z nejrizikovějších oblastí podléhá nejpřísnějším restrikcím. Potvrzení o absolvování antigenního testu nestačí, lidé musí předložit doklad o provedeném PCR testu. "Příjezd z tmavě červených zemí znamená PCR test, pětidenní karanténu ukončenou dalším testem a povinnost nosit respirátor alespoň 10 dní," vysvětlil na Twitteru ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Odmítnutí se může prodražit

Pakliže občan přiletí do Česka bez potvrzení o provedeném covid testu, čeká ho desetidenní karanténa. Pokud odmítne, čeká ho tučná pokuta, která může dosáhnout výše až tří milionů korun.

Pokud nastane situace, že v tmavě červených zemích nebude možné absolvovat PCR test před návratem do Česka, zavedlo ministerstvo zdravotnictví dodatečné přechodné období. Do 14. února je možné prokázat se buď antigenním testem (ne starším než 24 hodin), nebo se nechat otestovat při vstupu do ČR, tedy ihned po příletu na letišti.

Nová pravidla cestování platí rovněž pro klienty cestovních kanceláří. V tomto směru jsou stejná jak pro individuální cestovatele. I nadále však existují výjimky, na které se restrikce nevztahují. Jde o pendlery, mezinárodní dopravu a tranzit přes Česko. Nezbytné cesty do zahraničí bez následných povinností testů budou nově umožněny pouze v případě, že nepřekročí 12 hodin.

Do jaké kategorie patří země mimo EU?

Státy, které nejsou členy EU ani schengenského prostoru a nejsou uvedeny v jiné kategorii (Austrálie, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur, Thajsko), jsou řazeny mezi státy „tmavě červené“ kategorie.

Z nejrizikovější kategorie jsou aktuálně vyjmuty ostrovní oblasti Španělska a Portugalska: Azorské ostrovy, Madeira a Kanárské ostrovy. Zařazeny jsou mezi „červené“.

Podmínky pro návrat do České republiky



Nízké riziko (zelená)

Cestující mohou z těchto zemí do ČR přijet bez jakýchkoliv omezení.



Střední riziko (oranžová)

Cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň podstoupit antigenní nebo PCR test, jehož provedení není na začátku cesty starší než 24 hod (antigenní), resp. 72 hod (PCR) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku.



Vysoké riziko (červená)

Cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň podstoupit antigenní nebo PCR test, jehož provedení není na začátku cesty starší než 24 hod (antigenní), resp. 72 hod (PCR) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku. Následně musí předložit druhý PCR test (antigenní nestačí) provedený v ČR, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Výsledek je nutné neprodleně předložit elektronicky příslušné hygienické stanici. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. Povinností je také 10 dnů po příjezdu nosit roušku všude mimo domov.



Velmi vysoké riziko (tmavě červená):

Cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň podstoupit PCR test (antigenní nestačí), jehož provedení není na začátku cesty starší než 72 hod. a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku. Následně musí předložit druhý PCR test (antigenní nestačí) provedený v ČR, který lze provést nejdříve 5. den od příjezdu. Výsledek je nutné neprodleně předložit elektronicky příslušné hygienické stanici. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace (v praxi je tedy nařízena pětidenní karanténa). Povinností je také 10 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 (nebo stejné či vyšší účinnosti) všude mimo domov. Pokud není možné podmínky před cestou do ČR splnit, platí do 14.2. "přechodné období", kdy je možné do ČR cestovat i s antigenním testem (ne starším než 24 hodin) nebo absolvovat test až při vstupu do ČR (tedy v praxi na letišti).



Zdroj: mzv.cz