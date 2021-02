Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund Zdroj: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Rok 1948

Myšlenky na emigraci padly, když projížděli Jižní Amerikou. Byli přesvědčení, že pokud by se nevrátili, tak by to odnesly jejich rodiny, že by je všechny pozavírali. Odnesl by to prý i generální ředitel rozhlasu, šéfredaktoři a tak dále. Věřili, že pokud je něco doma v nepořádku, budou to moci napravit. A tak se vrátili.

Fotky nejen z cest Zikmunda a Hanzelky najdete ZDE.

Dva normalizační zavrženci dobrovolně vstoupili do KSČ v roce 1963. Přihlášku podali na českém velvyslanectví v Tokiu v Japonsku. Mysleli si, že vstupem do partaje díky jejich zkušenostem posbíraným po světě ovlivní dění pozitivním směrem.

„Byli jsme naivní,“ komentoval situaci mnohokrát Miroslav Zikmund s tím, že tento systém reformovat nešlo. Po bratrské okupaci jim to ale soudruzi řádně spočítali. Uvrhli je na dvacet let do „neexistence“. Jejich jména se nesměla vyslovovat, inkognito chodili na nejrůznější akce. Dokonce nedostávali ani důchod.