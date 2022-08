Za ty roky jsem se už naučila, že když jede člověk do volné přírody, není ani tak důležité, jestli má deodorant (který jsem měla), ale jestli má dost provázku. Hodí se zkrátka na všechno. Další obyčejnou věcí jsou kolíčky a hodně šátků, protože když je v poledne 40 stupňů pod stromem a vy nemáte u stanu stín, snadno si ho vytvoříte během pár minut. Zkrátka každý má seznam věcí, bez kterých by se neobešel, a že není vůbec krátký. My jsme však udělali velkou chybu, že jsme se předtím nestavili ve sportovních potřebách, protože jsme si někdy připadali jako sto let za opicemi. I tak jsme si ale poradili.