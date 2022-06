Chorvatsko patří mezi nejoblíbenější destinace českých turistů už mnoho let. Když před třemi lety přišla společnost RegioJet s přímými vlaky na Jadran, ihned si získaly svou klientelu. Mnozí sice dodnes kritizují dlouhou dobu jízdy nebo zpoždění, ale jak se ukazuje, našlo se dost cestujících, pro které dovolená začíná už na nádraží nástupem do vlaku.

Velkou výhodou jsou navazující autobusové spoje s garancí přestupu, takže cestující není odkázaný jen na místa, kam dojede vlak, nebo na místní dopravu. V Chorvatsku vlaky RegioJetu zastavují v Záhřebu, Ogulinu a Splitu, druhá část vlaku pokračuje do Rijeky. S přestupem na autobus se pak dostanete do 52 destinací po celém Chorvatsku, včetně oblíbených míst, jako je Pag, Zadar, Omiš, Trogir, Šibenik nebo Biograd na Moru.

O velkém zájmu cestujících svědčí to, že dopravce měl už na začátku června prodaných padesát tisíc jízdenek. Letos by chtěl překonat magickou hranici sta tisíc přepravených dovolenkářů na Jadran.

První vlak vyrazil do Chorvatska 3. června, poslední pojede 26. září. V červnu a v září jezdí spoj třikrát týdně, během letních prázdnin pak denně. „Kapacita jednoho spoje je přes šest set míst, z technických důvodů ji nelze zvýšit,“ řekla ČTK manažerka mezinárodních projektů RegioJetu Tereza Ptáčková.

Přepravit lze i kola

Na rozdíl od loňského roku vlaky nezastavují po cestě v Maďarsku pro nástup a výstup cestujících, což má vést k větší přesnosti spojů a eliminaci zpoždění. Nově se jimi mohou svézt bez přestupu i cestující z Vysočiny, jelikož vlaky zastavují letos také v Havlíčkově Brodě a Žďáru nad Sázavou.

Dopravce uvádí, že jízdné stojí od 590 korun za místo k sezení a od 790 korun za lůžko u spoje do Rijeky. Do Splitu pak stojí nejlevnější jízdenky 890 korun na sezení a 1 090 korun za lůžko. Jde ale o nejnižší možnou cenu, na kterou se dá dostat v podstatě jen na pár okrajových termínů mimo sezonu.

Cestující si může vybrat z vozů k sezení druhé třídy v kupé i velkoprostoru, přepravit může s sebou i kolo. Dále jsou v nabídce lůžková kupé pro tři nebo čtyři osoby, kde na vás bude ráno čekat i snídaně a káva. Rodina si může zarezervovat celé toto kupé pro sebe.

Jízdenky je dobré pořizovat s dostatečným předstihem, s blížícím se datem odjezdu se totiž jejich cena zvyšuje. Pro příklad: pokud byste chtěli cestovat 13. července, zaplatíte za místo k sezení 990 korun za jednu jízdu, za kolo si tři stovky připlatíte. Lůžko se dá v tento termín pořídit za 1190 korun (ceny platné ke dni 13. 6., pozn. red.)

Pro čtyřčlennou rodinu (2 dospělí + 2 děti) ve stejném termínu vyjde jedna cesta ve voze k sezení na 3886 korun, lůžkové kupé, které budete mít celé pro sebe, pak na 4670 korun.

Vlak vyjíždí z Prahy vždy v 16:38 hodin, po cestě zastaví v Kolíně (17:22), Havlíčkově Brodě (18:22), Žďáru nad Sázavu (18:46), Brně-Židenicích (19:40), Brně hlavním nádraží (19:48) a Břeclavi (20:20). Do Záhřebu přijede v 5:07, do Rijeky v 10:19 a do Splitu ve 13:43.

Na Jadran s autem? Jen z Vídně či Bratislavy



RegioJet zatím ve svých vlacích na Jadran nezavedl přepravu aut a motocyklů. Pokud si tedy chcete vzít na cestu s sebou i svůj vůz nebo motorku, musíte vzít zavděk jinými spoji. Pro cestující především z Moravy je touto alternativou sezonní vlak z Bratislavy pes Vídeň do Splitu, který veze i vagony pro přepravu aut.



Autovlak vyjíždí z Bratislavy od 3. června do 24. září dvakrát týdně, vždy v úterý a pátek v 15:51 hod. Auta a motorky je do vlaku možné naložit jak v Bratislavě, tak ve Vídni. Do Splitu přijíždí sedm minut před desátou dopolední. Zpět se vrací vždy ve středu a sobotu v 17:26.



Nejlevnější jednosměrné jízdné pro dva dospělé a dvě děti plus auto vyjde na 339 eur (cca 8150 Kč), mnohé prázdninové termíny jsou už ale vyprodané nebo jsou za podstatně vyšší ceny.