Kaple z kamene

Především je to skalní kaple sv. Ignáce ve středu obce. Šedí svého pískovce může trochu připomínat vojenský bunkr, to bychom ale byli vůči ní hodně nespravedliví! Je vytesána do oblého kamenného balvanu, podle letopočtu nad vstupem od roku 1796, spíše bude ale mladší.

„Historie jejího vzniku souvisí s epidemií neštovic, která ve Všemilech propukla na jaře roku 1810. Na neštovice umíraly hlavně děti. V červnu se situace zhoršila a k neštovicím se přidala i úplavice. V rychlém sledu umíraly další oběti, opět především děti a staří“ píše pro web Cokoli v okolí regionalista Ivo Šafus. Epidemie v září ustoupila, místní věřili, že na přímluvu faráře ze Srbské Kamenice Ignaze Clara. Zasvěcení kaple bylo tedy nasnadě. Kaple se poprvé výslovně uvádí k roku 1836, jejím autorem byl dle některých neznámý kameník, dle jiných sedlák Franz Anton Wagner. Kaple je celoročně otevřená a přístupná.

Kůlna je největší převis svého druhu

Nedaleko na nás čeká další lahůdka: skalní převis Kůlna, údajně největší svého druhu v Česku. Po modré značce sem od kaple dorazíme tak za pět minut. Převis na příchozího zapůsobí skutečně impozantně. Však je také 33 metrů široký a 19 hluboký. V pravěku jej obývali lidé neolitičtí, po nichž našli archeologové leccos zajímavého. A to není všechno: „Tenhle převis je zvláštní, protože se v něm nacházel vestavěný dům. Pokud se lidé podívají dobře, jsou tam vidět i dva letopočty z 16. století,“ říká památkářka Natálie Belisová. Převis byl vyklizen a zpřístupněn veřejnosti na jaře roku 2017. Pokud vás tu na výpravě překvapí nepohoda, dá se tady hlava složit, ovšem za předpokladu, že se tady budete chovat jako doma – tedy ohleduplně a slušně.

Na protější stráni si můžeme prohlédnout i starobylý hřbitov, upravený a malebně zasazený do svahu, odkud se otvírá výhled na Vševily i jejich blízké okolí.

Co vidět v okolí: CHKO Labské pískovce i NP České Švýcarsko nemá asi cenu představovat, národní park jen nechme vydechnout po ohnivé kalamitě. Křížový vrch nad Rynarticemi je prvotřídní výhledové místo. Česká Kamenice – město s mnoha památkami a hradem na Zámeckém vrchu.



Doprava: do Všemil jezdí BUS z Děčína, o víkendech i z České Lípy. VLAK je nejblíž v České Kamenici (cca 6,5 km)



Co je dobré vědět: Restaurace je na kraji Všemil v kempu U Ferdinanda, v provozu od května do října. Během letní sezóny bývají otavřena drobná bistra a občerstvení v okolních obcích. V zimě bych se spolehl spíše na vlastní zásoby.