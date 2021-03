Kadeřnictví, jedno z dalších řemesel, které tvrdě postihl lockdown. A nejen kadeřnice, ale především jejich zákaznice. Šediny, přerostlá fazóna trápí především ženy a ne všechny si dokáží poradit.

Kadeřnictví. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„To je neuvěřitelné, co se dneska děje. Kamarádka mně vyprávěla věci, kterým se ani nechce věřit,“ vyrukovala na mě moje známá, když jsme si stěžovaly na naše přebujelé, neupravené porosty hlavy a stále se klubající šediny. „Janu zavolala klientka s tím, že chodí mezi lidi a že by potřebovala ostříhat a obarvit. Známé se do toho moc nechtělo, ale pak se nechala přesvědčit, že zajede k nim domů. No a ona si ji natočila na video a poslala to policajtům, že nedodržuje vládní nařízení,“ vypraví a rozčilením ji přeskakuje hlas. A není to ojedinělý případ. Na Náchodsku policie zasahovala na základě udání u ženy, která provozuje kadeřnictví doma. Pokutu platila ona i zákaznice. Policie ale nechce jednotlivé případy komentovat.