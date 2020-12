Do podvědomí veřejnosti se zapsala v roce 2010, kdy jako nejmladší z českých plavců zdolala bájný kanál La Manche. Bylo ji čerstvých šestnáct a studovala na pardubickém gymnáziu Dašická. V tu dobu ale už měla jasno: po gymplu jdu na „medinu“. Na jaře se Lenka Štěrbová přihlásila do boje s novou nákazou. Už jako studentka 3. ročníku 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V pražské nemocnici Na Bulovce odebírala vzorky pro testování na koronavirus.

„Vyplnila jsem dotazník a druhý den mi volali, že další den v osm nastupuji. Měla jsem i dvanáctihodinové služby. Někdy skoro každý den, včetně nočních,“ popisuje Lenka Štěrbová.

A ve „svém“ odběrovém kontejneru se nenudila.

„Denně jsem udělala něco mezi 150 a 200 odběry. Prováděla jsem výtěry z nosohltanu a připravovala odběr pro laboratoř,“ vysvětluje.

A příjmení Štěrbová se v první linii objevilo ještě jednou. Lenčina mladší sestra Michaela se vydala stejnou dráhou. Nejenom tou v bazénu. Pomáhala v čáslavské nemocnici. Obě dobrovolnice byly odměněny plaveckým svazem. Slavnostního aktu zúčastnil i předseda Senátu Miloš Vystrčil.

„Když jsme se hlásily do služby, rozhodně jsme nečekaly nějaké ocenění, a o to příjemnější to bylo překvapení. Celkově nás tato zkušenost utvrdila v tom, že jsme si vybraly správný obor, který bude potřeba za každé situace,“ říká Lenka Štěrbová.