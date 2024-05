V sobotu od brzkých ranních hodin se scházeli dobrovolní hasiči (SDH) ze Žďárce u Seče a chystali se na svůj velký den. Byl připravený celodenní program, který začal průvodem, ve kterém se objevili také dobrovolní hasiči z Třemošnice, Bojanova, Počátek a Seče. Celý den teklo pivo proudem a smích byl slyšet ze všech stran spolu s hasičskými vtípky.

Lidé se skvěle bavili, i počasí se umoudřilo. | Foto: Daniela Širáková

SDH si připravili nabitý program, který začal o půl jedné setkáním dobrovolných hasičských sborů pod skálou. Byla vidět vřelá vítání, smích a nedočkaví jedinci, kteří se těšili na začátek průvodu. V čele se pyšnili praporečníci následovaní členy sborů a starostou města Seč s technikou. S odbytím třinácté hodiny se celý průvod vydal nahoru a po stranách silnice je s nadšením vyhlíželi lidé z vesnice a okolí. Každý z nich se snažil o tu nejlepší fotku a všichni na sebe společně mávali. Finální místo byl prostor za kulturním domem ve Žďárci u Seče a tam se hasičská auta začala řadit vedle sebe.

Na místě už bylo připraveno občerstvení v podobě klobásy, hranolek, uzeného masa a párku v rohlíku za lidové ceny. Největší fronta byla u pití a také se do večera vyčerpaly všechny zásoby. „Jsem hasič a tak musím hasit velkou žízeň,“ znělo z úst hasiče, který pil už dvanácté pivo ještě před oficiální řečí Jiřího Kučery, starosty SDH Žďárce u Seče. Kučera přivítal všechny zúčastněné, mluvil o historii a dobrých skutcích jeho sboru.

„Vaše hasičárna je lego, vy ji dokážete rozebrat během víkendu a poté během víkendu ji dát zase celou dohromady a zvýšit její úroveň,“ chválil hasiče starosta města Seč Marcel Vojtěch, který je nadmíru spokojený s jejich pracovní morálkou. Promluvila také Stanislava Pokorná za Český červený kříž, která popřála mnoho dalších spokojených a akčních let.

Dále došlo na slavností upnutí stuhy na prapor, kterému předcházela česká hymna a na předávání ocenění členům sboru za jejich odvedenou práci. Mezi oceněnými byly tři generace rodiny Mrázků, což poukazuje na pospolitost a vytrvalost celého sboru. Je to pro všechny opravdu srdcová záležitost.

Na počest 80 let od založení vydali žďárští hasiči svou první knižní publikaci – Almanach. V něm ukazují a popisují historii a skutky svého sboru až po současné akce a zvelebování svých prostorů. K prohlédnutí byla výstava uvnitř kulturního domu a mnoho lidí také využilo možnost okouknutí nově zrekonstruované schůzové místnosti, která bývala hospodou, a zavzpomínali na chvíle, které tady společně strávili. Místnost byla plná obložených talířů a nejvíce času zde trávila smetánka společnosti. Dveře do hasičské zbrojnice byly též otevřeny a celý den zde probíhala pro zájemce komentovaná prohlídka.

Když už to vypadalo, že počasí nebude ani trochu přát a déšť nepřestával, vylezlo slunce a zahnalo mraky pryč. Tak mohla započít první ukázka zásahu hasičů s historickou technikou z roku 1944. Ta připomínala spíše zábavní vložku, jelikož práce s takto zastaralou technikou dala zabrat i zkušeným borcům. „Je úžasné si zkusit zasahovat s takovými přístroji, s kterými kdysi pracovali naši předci a museli s tím mít stejné potíže jako máme my teď. A i přesto dokázali zachraňovat,“ mluvil plný emocí jeden z dobrovolných hasičů. Dále nastoupili na řadu ukázat svoje dovednosti ti nejmladší. Přijeli na zbrusu nové čtyřkolce a s asistencí zkušených dokázali požár uhasit. Stejně tak se to podařilo poslední skupince s moderní technikou, kdy bylo nutné kvůli většímu požáru využít dýchací přístroje. Byl to zážitek, na který se přišla podívat celá vesnice.

Celý den hudebně doprovázela skupina Arkáda, která už místní lidi dobře zná. Proto byl repertoár jasně daný a každý si rád zazpíval a zatancoval. Pro děti byl připravený skákací hrad, který byl neustále obsazený, a večer všechny zahřála vatra, kterou místní nemohli zapálit na čarodějnice kvůli velkému větru.

Daniela Širáková

