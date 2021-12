Chrudimsko

Vánoce na Veselém Kopci

KDY: 27. listopadu – 5. prosince

KDE: Veselý Kopec

V Muzeu v přírodě Vysočina začne v sobotu 27. listopadu program Vánoce na Veselém Kopci. Slavnostně vyzdobené roubenky tentokrát přiblíží tradiční obyčeje zimního období od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Návštěvníci se například dozví, jak vypadalo pohoštění pro přadleny, jaké dárky mohly děti před sto dvaceti lety nalézt v mikulášské nadílce, ale také, co nesmělo chybět na štědrovečerním stole a na co se dříve děti nejvíce těšily. S ohledem na panující situaci muselo muzeum z letošního doprovodného programu vypustit předvádění výroby vánočních předmětů v objektech. Vánoční výstava na Veselém Kopci bude otevřena do 5. 12. denně (i v pondělí 30. 11.) od 9 do 16 hodin.

Výstava Vánoce ve světě

KDY: do 19. ledna

KDE: Regionání muzeum Chrudim

Na letošní vánoční období si Regionální muzeum v Chrudimi připravilo pro návštěvníky výstavu s názvem Vánoce ve světě. Na výstavě se seznámíte s tím, jak slaví vánoční svátky lidé ve více než 30 zemích světa. Zjistíte, jaké dodržují zvyky, kdo jim nosí dárky a další zajímavosti o postavách spjatých s Vánocemi. Nejen pro děti jsou připraveny veselé scény s postavami, které o Vánocích nosí dárky v různých částech světa. Na výstavě objevíte také množství betlémů především z Latinské Ameriky, Afriky a Evropy. Tyto neobvyklé cizokrajné betlémy jsou zapůjčeny od sběratelek Jindry Buksové a Jarmily Haldové. Svým vyhotovením a exotikou Vás jistě překvapí betlémy z Afriky – Ugandy, Tanzanie, Burkiny Faso, Keni, Madagaskaru – a převážně keramické betlémy z Mexika, Peru, Bolívie a dalších zemí. Biblické příběhy v těchto betlémech jsou přizpůsobeny místnímu životu a zvyklostem. Zastoupení však mají i evropské země. Ve vestibulu budovy muzea objevíte rozměrný betlém s panenkami v krojích evropských národů, zhotovených Blankou Kampovou. Kromě atmosféry cizokrajných Vánoc se budete moci inspirovat i recepty na netradiční sváteční pokrmy. Výstava Vánoce ve světě potrvá do 9. ledna. Muzeum je otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 12:30 do 17 hodin.

Vánoce v Betlémě

KDY: od 8. prosince do 2. ledna

KDE: Hlinsko

Rozsvícené roubenky s vánoční atmosférou si můžete prohlédnout v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku. Výstava Betlém vánoční bude otevřená od 8. prosince do 2. ledna. Těšit se můžete na vánočně vyzdobené roubenky a betlémy lidových tvůrců. Nechybí mechanický betlém s postavičkami různých řemeslníků, zajímavý betlém pašijový či betlémy zhotovené ze slámy, papíru a těsta. Do 23. prosince je otevřeno od úterý do neděle od 8:30 do 16 hodin.

Otevírací doba památkové rezervace Betlém během vánoční výstavy: do 23. prosince: út–ne od 8.30 do 16.00 hodin; 24.–25. prosince: ZAVŘENO; 26. prosince: od 13.00 do 16.00 hodin; 27. prosince: ZAVŘENO; 28.–30. prosince: út–čt od 8.30 do 16.00 hodin; 31. prosince: pá od 8.30 do 13.00 hodin; 1. ledna: ZAVŘENO; 2. ledna: ne od 13.00 do 16.00 hodin

polední přestávka vždy od 12.00 do 12.30 hodin

Andělské Vánoce

KDY: do 12. prosince

KDE: Heřmanův Městec

Místní skupina KDU-ČSL Heřmanův Městec ve spolupráci s městskou organizací SPOKUL HM pořádá v Židovském dvojdomku v Heřmanově Městci 16. výstavu betlémů nazvanou "Andělské Vánoce". Bude zahájena vernisáží v sobotu 27. listopadu ve 14 hodin. Potrvá do do 12. 12. a bude otevřena denně od 9 do 17 hodin.

Pardubicko

Vánoce na zámku

KDY: od 28. listopadu

KDE: Zámek Pardubice

Na velkém nádvoří pardubického zámku se rozzáří vánoční strom a na návštěvníky budou čekat fotokoutky v podobě historických vánočních pohlednic. Pro děti přichystalo Východočeské muzeum v Pardubicích Ježíškovu cestu – putování s úkoly, při kterých účastníci poznají, kdo nosí dárky jinde na světě. Na malém nádvoří bude svítit druhý stromeček – ten mohou děti samy dozdobit, pokud si z domu přinesou vlastnoručně vyrobenou ozdobu. „Naše plány na advent byly původně rozsáhlejší. Část programu jsme omezili nebo zrušili, ale i tak snad zůstane dost aktivit, které zvládneme při dodržování aktuálních opatření zorganizovat,“ konstatoval ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. „Prosíme ale návštěvníky, aby sledovali naše webové stránky nebo sociální sítě, kde zveřejňujeme aktuální informace,“ upozornil Libánek.

Věci vyprávějí

Vánoční koutek s ukázkou tradic a výzdoby, jaká byla běžná v 50. letech minulého století, rozšířil výstavu Věci vyprávějí – 140 let pardubického muzea. „Kromě nazdobeného stromečku a sváteční tabule, jaké mívaly naše babičky a dědečkové, jsme vystavili i dva orlickoústecké betlémy Jiřího Knapovského – vánoční a tříkrálový,“ prozradil ředitel. Výstava Věci vyprávějí, která trvá do konce roku, bude hostit také vánoční dílny pro děti a jejich rodiče. Konat se budou 11. a 15. prosince od 14 do 17 hodin.

O nedělích valy až do večera

O adventních nedělích muzeum rozšíří otevírací dobu zámeckých valů. Pokud nebude námraza, zůstanou otevřené až do šesti hodin večer. Ostatní dny se zavírají už ve čtyři hodiny.

Štědrovečerní muzejní noc

Na Štědrý večer by se brány muzea měly tradičně otevřít úderem půl desáté a návštěvníci by měli mít možnost zdarma nahlédnout do kaple Tří králů, historické expozice Pardubice – příběh města, výstav Věci vyprávějí a Život ve věčné tmě i vystoupat na zámeckou věž. Otevřeno bude do půlnoci.

Sladké Vánoce se ruší, ale návštěvníci dostanou "dárek"

Předvánoční čas měly na zámku ozdobit 4. prosince i Sladké Vánoce. „Bohužel aktuální protiepidemická opatření nám neumožňují akci uspořádat. Moc nás to mrzí a rozhodli jsme se to návštěvníkům alespoň částečně vynahradit – v sobotu 4. prosince bude vstup do výstavy Věci vyprávějí a jejího vánočního koutku zdarma,“ oznámil ředitel.

Změny otevírací doby muzea o svátcích: 25. 12. 2021 – otevřeno od 13 do 18 hodin; 26. 12. 2021 – otevřeno od 10 do 18 hodin; 31. 12. 2021 – otevřeno od 10 do 15 hodin; 1. 1. 2021 – otevřeno od 13 do 18 hodin

Výstava České tradice od podzimu do zimy

KDY: do 31. prosince

KDE: Mázhaus, Pardubice

V podzemí pod výstavním prostorem Mázhaus na Pernštýnském náměstí v Pardubicích najdete výstavu, která nese jméno „České tradice od podzimu do zimy, … i na čerty dojde“. Jak už název napovídá malý i velcí návštěvníci si připomenou české podzimní a zimní tradice. Pomyslné putování zvyky a pranostikami začíná pouštěním draků, následuje svátek Dušičky, podzimní posvícení, nakládaní kyselého zelí a dalších pochutin. Příchod zimních tradic předznamenává příjezd sv. Martina, pokračuje sv. Mikuláš s čerty, také zimní radovánky a štědrovečerní večeře. Na závěr je připraveno peklo s listinou hříchů. Výstavní prostor Mázhaus je pro širokou veřejnost otevřen od úterý do neděle od 10 do 18 hodin. Jednotné vstupné činí 40 Kč.

Advent s vůní perníku

KDY: 28. listopadu - 23. prosince

KDE: Pardubice

Na Advent s vůní perníku se mohou těšit obyvatelé i návštěvníci Pardubic. Nezaměnitelná vůně tohoto lahodného pečiva, které je s městem neodmyslitelně spjaté, se letos bude linout od perníkářů, cukrářů, pekařů i kavárníků od první adventní neděle. Po celý předvánoční čas tak bude možné do místních cukráren a kaváren chodit ochutnávat perníkové speciality. V nabídce nebude chybět žitný perník, perníkový cheesecake, rumové perníčky a mnoho dalších perníkových dezertů, z nápojů pak káva a horká čokoláda s perníkovým kořením nebo perníkovým likérem. Infocentrum Pardubice letos spustilo nový web, kde budou označeny všechny zapojené kavárny a kde bude také možné dozvědět se něco o historii tohoto sladkého voňavého pečiva. Všechny zapojené kavárny poznáte i podle označení „Advent s vůní perníku“ vylepeného na vstupních dveřích provozoven. Více informací naleznete na www.ipardubice.cz nebo na www.adventsvuniperniku.cz.

Vánoční trolejbus v pardubických ulicích

KDY: od 26. listopadu

KDE: Pardubice

Již potřetí vyjíždí do pardubických ulic vánočně nasvícený trolejbus a stává se tak již tradiční součástí vánoční výzdoby města. Nasazení tohoto vozidla načasoval dopravní podnik s termínem rozsvícením vánočních stromků v jednotlivých obvodech. Jezdit bude postupně na všech trolejbusových linkách jako běžný spoj. Informace k provozu vánočního trolejbusu najdou cestující na facebooku dopravního podniku. Svézt se můžete až do Tří králů.