Na závodišti v Pardubicích se promítají filmy na LED obrazovce o rozměrech 7 x 3 m, a to zejména ve čtvrtek, v pátek a v sobotu. Zvuk běží přes autorádio na frekvenci 105.6 FM. Pardubické autokino pojme 120, cena za jedno je 250 korun.

My jsme si promítání užili. Je to nyní jedna z mála možností kulturního vyžití mimo domov. Další film se promítá ve čtvrtek 25. 2. od 18 hodin, bude to drama Tenet, v pátek to bude české drama Smečka a v sobotu pohádka Ledové království 2.



Luboš Jeníček