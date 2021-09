Druhé dějství obnoveného středečního promítání v kavárně Levanduli, jež sídlí na náměstí Míru v Heřmanově Městci, patřilo minulý týden pohledům na Železné hory zhruba před sto lety.

Zapálený sběratel František Pleskot je schopen dát za starý pohled nejen svého rodného H. Městce i tisícovku. Proč? Aby později samozřejmě nezištně představil zájemcům, jichž opět přišlo přes dvacet, něco ze svého pokladu.

Například hrad Lichnici, jez přes Doubravu pod kostelem sv. Martina, případně podhořanský hřbet můžeme spatřit zcela holé, bez stromů. S povědomím zalesněných oněch strání bychom tomu sotva věřili, nebýt právě starých pohledů.

Co chystá F. Pleskot pro třetí prázdninové promítání? Čili teď ve středu (25. srpna od 17:30) se těšte na HALAPAŠ. Netušíte, o co jde? To se budete muset dostavit, abyste zvěděli více. A ještě by měl být přídavek o stěhování kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostu, na kterém se jako kamenosochař před 46 roky osobně podílel.

Vlastimil Hloupý