Vernisáží výstavy v Galerii Dvojdomek v pátek 18. února odstartovaly oslavy výročí 100 let od zahájení provozu stálého kina v Heřmanově Městci. Výstava je rozdělena na dvě části. První vám představí malou část unikátní a velmi bohaté sbírky filmových plakátů ze 60. – 80. let 20. století. Uvidíte plakáty řady známých a velmi populárních filmů té doby a ukázku tvorby, kdy filmový plakát byl ještě malým uměleckým dílem.

V druhé části výstavy si pak můžete prohlédnout dobové fotografie kina i budovy Bílého beránku, archivní plakáty přímo z našeho kina a promítací techniku z různých období minulého století včetně jednoho zástupce promítacího stroje na 35 mm film. Výstava bude otevřena vždy o víkendu od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin až do 20. března. Další vzpomínkové akce a speciální filmový program chystáme přímo v kině na měsíc březen.

Dalimil Nevečeřal, ředitel městské organizace SPOKUL HM