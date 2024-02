V sobotu se v Regionálním muzeu uskutečnil maturitní ples střední školy Bohemia Chrudim. Jednalo se o třídy 4.LH a 4.LT vedené třídními učiteli Lubošem Pavlíkem a Michaelou Chvojkovou. Moderátorem byl známý fotbalista a účastník Survivoru 2023 Petr Švancara. Celý večer hudebně doprovázel Dj Waltry, který zahrál jak klasickou hudbu, tak i pop a rap dnešní doby.

Studenti Střední školy Bohemia Chrudim si svůj maturitní ples užili. | Video: Daniela Širáková

Bohémská noc se nesla v duchu bohémů, takže víno teklo proudem a tančilo se ze všech sil. Začalo se v 18 hodin nástupem maturantů, který si každá třída připravila zvlášť a poté následoval hromadný proslov, jenž vedly zástupkyně z obou tříd a proslov pana ředitele Martina Slezáčka. Následně hosté plesu mohli vidět vynikající vystoupení už zkušených tanečníků Filipa Krále a Barbory Doležalové. Hned po vystoupení je moderátor překvapil několika otázkami. Zajímal se, za jak dlouho se člověk dokáže naučit takto tancovat, protože prozradil, že se plánuje zúčastnit příští rok Star dance.

Po krátké pauze, ve které měli šanci tancovat všichni ostatní, začalo předtančení. Obě třídy měly vymyšlenou vlastní choreografii, která skvěle ladila s vybranou hubou. Nechyběla ABBA ani hit z minulého roku – Barbie. Po předtančení následovalo šerpování, nejdříve třídy 4.LH a poté třídy 4.LT. Ošerpován byl i sám ředitel od svých studentů. Rodiče nebyli pouhými diváky, ale také se zapojili do dění plesu, když došlo na tanec s rodiči a učiteli.

Mezitím, co se každý snažil o fotku se Švancim, začalo vystoupení tanečního studia MD dance Chrudim, ve kterém byl v hlavní roli jeden z maturantů. Nebyl člověk, jenž nežasl nad tanečními pohyby maturanta i celé skupiny. Následovalo zašlapávání šerp, což by maturantům mělo přinést štěstí u maturit. S klidem se dá říci, že každý svou šerpu zašlapal důkladně. Nakonec na všechny čekalo půlnoční překvapení, které si opět každá třída připravila zvlášť. Obě třídy se snažily o originální scény a také se jim to dařilo. S bouřlivým potleskem byli studenti přivítání a za stejného potlesku se též loučili.

Daniela Širáková