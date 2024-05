Nejdůležitějším tématem na konferenci, kterou pořádalo město Hrochův Týnec ve spolupráci s MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, byl boj proti suchu a možnosti, jak se s touto výzvou vypořádat. Účastníci se také dozvěděli nejnovější informace o současném stavu protipovodňové ochrany v povodí Novohradky.

Sucho je v posledních letech aktuální téma. | Foto: Marek Nečina

Za Pardubický kraj se konference zúčastnil hejtman Martin Netolický. „Dlouhodobě se snažíme komunikovat o problematice klimatu i energií a jejich očekávaných dopadech s jednotlivými starosty obcí. Kvůli řešení klimatické změny máme schválenou Regionální strategii adaptačních opatření. Při přípravě adaptačních opatření s obcemi zároveň využíváme Institut environmentálních výzkumů a aplikací (IEVA). Součinnost a spolupráce je při poskytnutí odborné, technické i finanční podpory s jednotlivými obcemi naprosto nezbytná, uvedl uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

V loňském roce se podle jeho slov podařilo dokončit protipovodní ochranu Štěnce na Řepnickém potoce. Celý projekt vyšel na sedm milionů korun. "Do konce srpna by také mělo dojít k revitalizaci Banínského potoka, kde bude vytvořeno nové meandrující koryto a to stávající zrušeno. Současně zpracováváme další adaptační opatření, například pro Novohradku v Chroustovicích a Luži, Ředický potok v Sezemicích a Svitavu v Baníně,“ dodal hejtman.

Tomáš Kopecký