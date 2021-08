Hornový 4tet – Zuzana Meierová, Jana Žemličková, Radka Chmelařová a Pavla Medunová, jinak absolventky konzervatoří, a nebo ještě jinak, jedna hráčka komorní filharmonie a tři učitelky ZUŠ. K tomu čtyři nástroje pro někoho z nás známé také jako lesní roh. Skladby byly seřazeny do několika bloků: Fanfáry, které zazněly z kúru, skladby známých mistrů, lidová hudba a filmové melodie. Název nástroje nám připomíná zmíněné fanfáry v rámci myslivosti nebo šlechtických slavností. O to víc jsme žasli, jak v tomto podání znějí třeba lidové písně nebo filmové melodie. Po prvních tónech se nám okamžitě vybaví, a třeba vyvolají i nějakou osobní vzpomínku.

Program byl citlivě proložen autorským čtením. Paní Marie Kubelková z Bojanova vydala v rozmezí let 2006 až 2019 celkem 5 knih. Zaslouží si obdiv, kdo z nás by to dokázal? Knihy pojednávají o obyčejných věcech, starostech i radostech nebo zážitcích z cest. Autorka vybrala do programu pasáže humorné i na zamyšlení. Celkový dojem s navazující hudbou byl úžasný.Po každé skladbě nebo čtení zazněl dlouhotrvající potlesk ze zaplněného Bojanovského kostela. Neopakovatelnou atmosféru jsme si odnášeli domů. Festival je v polovině, jste srdečně zváni na další koncerty.

Vlastislav Beran