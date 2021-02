Deset statečných se navzdory zalézajícímu mrazu vydalo po poledni z Bílého Kamene k trojmezí katastrálních území jmenované obce, Lipovce a Březinky, aby jim neunikla vzácná podívaná přerodu vodopádu v ledopád. Ano, pravostranný přítok Starkočského potoka jen výjimečně a krátkodobě vyčaruje s pomocí paní Zimy na svém nedlouhém a zároveň příkrém korytu onu krásu. Žel, ne zcela dostačující nízké teploty (zhruba -11 stupňů) neumožnily letos jeho plné zaskvění jako například v roce 2018. Přesto bylo rozhodně co obdivovat.

Na každý případ okolí dané části Železných hor nabízí další zajímavosti. Kromě partyzánských zemljanek či tvrziště Stoupec a s ním bytostně spojené Stoupecké studánky (aneb pramene Mlýnského potoka), již téhož roku obnovili členové někdejší Společnosti přátel Železných hor, třeba jezírko zvané Koutova jáma (též Myší díra) na Starkočském potoce.

K němu se váže smutný příběh: Dne 7. září 1937 skočili do jeho vod vstříc smrti milenci, spojili se vojenským řemenem, jímž nakonec překlenuli své „nerovné“ postavení děvečky (21letá Emílie Jeřábková z Vinař) a statkářského synka (23letý Miloslav Hrdlička z Lipovce), toho času na vojně.

Nynější předseda SPHM František Pleskot (a zároveň spoluvedoucí nedělní výpravy) už dříve slíbil k této události za svou heřmanoměsteckou kamenickou huť vytvořit pamětní cedulku. Nabízí se úterý 7. září 2021 k jejímu odhalení? Kdoví, co na to okolnosti… Dáme včas vědět vývoj událostí.

Vlastimil Hloupý, člen SPHM