Cesta kolem světa. To bylo téma celotáborové hry tábora společnosti Kroužky, který se konal na místě, jež vždy patřilo dětem – nyní v zemi jménem Tramtáryje v Horním Jelení.

Tábor společnosti Kroužky | Foto: Kroužky východní Čechy

Je to skvělá lokalita, která poslední měsíce vyrostla do krásy. Pod citlivou a hlavně smysluplnou rekonstrukcí je podepsána rodina srdcaře Jana Kristla. Prázdninové radovánky si zde užívalo osm desítek dětí věku od 5 let do 15 let. Táborníci užívali bezstarostný čas prázdnin naplno. Možná i proto, že konec školního roku byl takový, jaký byl. Média na nás chrlila jeden strašák za druhým a my dospěláci máme bohužel tu moc zrcadlení všeho, tak i naše děti procházely divno obdobím nejistoty. Rozhodla jsem se s týmem vedoucích, kteří se každoročně rekrutují z našich skvělých lektorů a přátel společnosti Kroužky, děti u nás na kroužkovém táboře tak trochu podvědomě zklidnit. Kroužkový tábor je vždy plný her, aktivit a samozřejmě volnočasových kroužků, ale nyní jsme připravili také projektový záchranářský den.