„Každý dobrovolník svými konkrétními činy pomáhá zlepšovat svět okolo sebe. Svět toho, komu pomáhá, ale i ten vlastní. Pokud bude hodně těch, kteří jsou připraveni pomáhat, bude se zvyšovat šance každého na to, že mu někdo pomůže, když to bude sám potřebovat,“ uvedla vedoucí Dobrovolnického centra Oblastní charity Chrudim Nell Stoupová.

69letá Libuše má starost o druhé ve vínku už od dětství. „Jako holka jsem hlídala menší děti. Později jsem vychovala tři své. Pak přišla vnoučata. A nakonec péče o staré rodiče. Táta s Alzheimerovou chorobou, máma s Parkinsonovou. To byla tehdy moc náročná doba. Potřebovala jsem oddych. Síla a chuť pomáhat mě ale neopustila. V charitě jsem navštěvovala dvě starší dámy, jedné pořád chodím půjčovat knihy. Baví mě i jednorázové akce. Přeji každému, kdo potřebuje oporu, aby měl ochotného člověka pro občasnou návštěvu,“ poznamenala dobrovolnice Libuše, kterou těší, že mezi dobrovolníky jsou také mladí.

Jako třeba 17letá Anežka s Alžbětou, kamarádky z gymnázia. „Pojí nás touha pomáhat druhým. Čerpáme z víry v Boha a víme, že i když se někdy nedaří, být tu pro druhé má smysl,“ shodly se obě studentky.

Práce s lidmi jako cenná zkušenost pro budoucí zaměstnání

„Bětka“ začala pomáhat s lidmi se schizofrenií, kteří těžko hledají cestu do společnosti. Někdy stačí i dlouhá procházka, jako podpora v každodenních těžkostech. Anežka je dobrovolnicí v centru Amálka. Hraje si s dětmi a je k ruce pedagogům. „Bětka se časem přidala a pomáháme tam společně. Práce s lidmi nám dává cenné zkušenosti, obě chceme v budoucnu pracovat v sociální oblasti,“ podotkla Anežka.

Dobrovolnice Ilonka je pro paní Janu, která žije už třetím rokem v domě pro seniory, hotovým „sluníčkem“. Pro svůj zdravotní stav už se paní Jana ze svého pokoje v domově nikam moc nedostane. Navštěvuje ji jen její lékař. „A také Ilonka. Dochází skoro každý týden. Povídají si, někdy si spolu malují,“ nastínila Nell Stoupová.

Paní Věra zase ráda vyhlíží dobrovolnici Radku. „Je to veselá kopa a vždycky mě něčím rozesměje,“ svěřila se 84letá seniorka a ocenila, že Radka jí často nosí její oblíbené časopisy z knihovny. „Někdy spolu hrají i karty. Když je hezky, vyjedou s vozíkem do blízkého parku,“ dodala vedoucí Dobrovolnického centra Oblastní charity Chrudim, která aktivně vyhledává dobrovolníky, vysílá je do jednotlivých organizací a dbá o bezpečný a hladký průběh všech dobrovolnických aktivit.

Dobrovolnictví přináší spoustu krásných lidských příběhů

„Dobrovolnictví přináší spoustu krásných lidských příběhů, které člověka dokážou chytit za srdce. Všichni, kteří se dobrovolnické činnosti věnují, zaslouží velké uznání. Proto podpora dobrovolnické činnosti je jednou z priorit Pardubického kraje v oblasti zlepšování mezilidských vztahů,“ řekl radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Pardubický kraj dobrovolnictví dlouhodobě podporuje. Spolupracuje s dobrovolnickými centry, jako jsou Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje, Dobrovolnické centrum Koalice nevládek Pardubicka či lokální dobrovolnická centra. Zároveň spolupořádá akce, jejichž hlavním cílem je propagace dobrovolnictví. Například Den dobrovolnictví či Galavečer oceňování dobrovolníků, neziskových organizací a společensky odpovědných firem Pardubického kraje. Ten připravuje společně s Koalicí nevládek Pardubicka (KONEP).

Nominovat na prestižní ocenění je možné do 27. září 2024

Letos se galavečer uskuteční 2. prosince 2024 v Kongresovém sále Paláce Pardubice. Jeho cílem je alespoň symbolicky odměnit dobrovolníky či organizace z Pardubického kraje, které nezištně pomáhají druhým.

Nominovat dobrovolníky, neziskové organizace a společensky odpovědné firmy z Pardubického kraje na prestižní ocenění je možné už nyní. A to pomocí formulářů umístěných na webu www.konep.cz/aktivity/galavecer-ocenovani. Nominace se uzavírají 27. září 2024. Jedna fyzická nebo právnická osoba může dát maximálně tři návrhy v každé kategorii.

Zuzana Nováková