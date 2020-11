Tříkrálová koleda zazní! Charita má momentálně tři možné scénáře. Ten optimistický počítá s uvolněním všech restrikcí a s klasickou tříkrálovou koledou v období od 1. do 14. ledna 2021. Realističtěji se však v současné chvíli jeví koleda s omezeními, při níž budou dodržena všechna nařízení.

Tříkrálové sbírka se koná obvykle v lednu. Letos je ve hře i online verze. | Foto: Ilustrační/Luboš Jeníček

Tříkrálová koleda letos možná nebude znít ulicemi, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 chtějí koledníci přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte se bát – zdraví našich příznivců i koledníků je pro Charitu na prvním místě, a tak se tři králové pilně připravují na koledu s rouškami i koledu virtuální. Jedno je jisté – Tříkrálová sbírka bude, koleda se uskuteční. Jen se ještě neví, v jaké podobě. I tři králové totiž musí počítat s možností, že epidemiologická situace neumožní setkání koledníků s dárci tváří v tvář. Ve hře jsou momentálně tři scénáře. Ten optimistický počítá s uvolněním všech restrikcí a klasickou tříkrálovou koledou v období od 1. do 14. ledna 2021. Realističtěji se však v současné chvíli jeví koleda s omezeními, při níž budou dodržena všechna nařízení. „Jen velmi neradi bychom koledovali pouze virtuálně, protože osobní setkávání je jedním z pilířů sbírky. Přesto se i na tuto variantu pilně chystáme,“ říká hlavní koordinátorka Gabriela Víšová. Sbírka se podle ní intenzivně připravuje na vpád do virtuálního prostoru a své věrné příznivce se pokusí oslovit on-line. Nechce přitom připravit dárce o zážitek z koledy, ani požehnání, které koledníci přinášejí.