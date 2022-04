"Dopis královně Alžbětě II." zněl název tématu na celý leden a únor tohoto roku v kurzech angličtiny v Chroustovicích. Jelikož se snažíme vyučovat angličtinu jako celek, věnovali jsme tyto měsíce královské rodině a královně Alžbětě II. Žáci, studenti i dospělí, kteří dochází na naše kurzy, se zapojili do originální výzvy a doma vypracovali osobní dopis královně. Žáci prvního stupně nakreslili krásné obrázky.

Dotazy a přání, které studenti zapsali do svých dopisů byly tak zajímavé, že jsme z nich vytvořili jeden společný dopis, který pak opravdu putoval přímo královně Alžbětě II. do Buckinghamského paláce. Kromě obrázků, čekají královnu dotazy, zda někdy ochutnala české pivo, zda sledovala zimní olympiádu nebo jak tráví čas s vnoučaty. Byla to skvělá práce a hezky strávený čas. Nyní už však můžeme jen čekat a doufat v královninu odpověď.

Jana Krausová