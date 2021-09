Pouliční festival Chrudim (o)žije přinesl do centra města v sobotu večer dechberoucí atmosféru. Před Muzeem loutkářských kultur hráli Janek Žežula a Břetislav Oliva, později se na Resselově náměstí uskutečnilo audiovizuální představení Subnection & MeotART. Ve 22 hodin pak začala komentovaná prohlídka muzea loutek. Byli jste tam? Za fotografie děkujeme Ivaně Krennerové a Muzeu loutkářských kultur.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.