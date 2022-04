Benefiční večer Chrudim pro Ukrajinu se uskuteční v úterý 29. března od 16 hodin v Divadle Karla Pippicha. „Diváci si mohou při příchodu zakoupit vstupenku v hodnotě 300 Kč, mohou však za ni zaplatit více dle vlastního uvážení. Mám zprávy, že velký zájem o podporu cestou benefice mají i chrudimští podnikatelé, kteří si zakoupili lístky klidně v celé řadě pro své zaměstnance nebo obchodní partnery. Přispět nad rámec vstupenky lze také na transparentní sbírkový účet, který připravil chrudimský Český červený kříž, s nímž trvale spolupracujeme,“ říká starosta města František Pilný.

Zmíněný účet má číslo 318 318 318/2010, variabilní symbol 400. Takto vybrané finanční prostředky budou určeny na materiální zabezpečení uprchlíků, kteří doputují do Chrudimi.

Benefičním večerem bude provázet populární herečka a moderátorka Tereza Kostková. Srdce diváků a posluchačů zcela jistě otevře vynikající zpěvák Peter Paul Pačut známý z tribute skupiny Queenmania, jež proslula zvláště věrnou interpretací skladeb britské skupiny Queen, která je v České republice stále mimořádně oblíbenou napříč generacemi.

Dalším účinkujícím, který benefici podpoří, je herec, zpěvák a klavírista Petr Vondráček, jenž vystoupí se svou skupinou Lokomotiva. Diváci si jej kromě hudebních vystoupení jistě spojí s účinkováním v pořadech Hádej, kdo jsem, Tvoje tvář má známý hlas, Politické harašení a další. Domácí kulturní scénu pak zastoupí její stálice, vynikající Chrudimská komorní filharmonie.

„Myšlenka na benefici v Chrudimi visela ve vzduchu. Nejrychleji se jí chopila proslulá – nejen kulturní – organizátorka, paní Květa Růžičková, která rozhodila sítě a zajistila známé osobnosti kulturní scény, jež jsou nadšené možností podpořit dobrou věc a rádi vystoupí bez nároku na honorář,“ říká starosta Pilný. „Takže jsme spojili síly, aby měla benefice co největší efekt a povedlo se vybrat co nejvíce peněz pro potřebné. Jak iniciátorce, tak účinkujícím za to samozřejmě patří obrovské poděkování,“ dodává.

„Město Chrudim prostřednictvím své kulturní organizace Chrudimské besedy dodá ostatní potřebné, tedy důstojné prostředí Divadla Karla Pippicha, veškerou organizační a materiální součinnost, medializaci a v neposlední řadě také nezbytné nadšení,“ vyjmenovává dále starosta Pilný.

Aleš Prokopec