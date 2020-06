„Prožíváme mimořádnou dobu. Naše doposud běžné každodenní radosti a starosti byly zčista jasna obráceny naruby. S ohledem na rizika epidemie koronaviru jsme přehodnocovali své plány i návyky. Hodně se toho změnilo a mění,“ podotýká Ladislav Valtr. „Hrozba pandemie jasně ukázala, jak může být všechno relativní, jak najednou jsou důležitější jiné hodnoty než nový účes nebo lety na dovolenou,“ všímá si radní Pardubického kraje.

„Je zjevné, že tyto mimořádné měsíce přinesly nám všem přirozené obavy o zdraví, o budoucnost, a tím také řadu osobních omezení, často i ztrát. Na druhou stranu jsme byli svědky ohromné vlny solidarity mezi lidmi. Hodně mě potěšila obětavost a šikovnost českého národa, který si opět dokázal poradit i v této nové situaci,“ sděluje Ladislav Valtr.

„Ukázkovým příkladem byla samovýroba ochranných roušek, která i lidi v Pardubickém kraji úžasně stmelila. Skvěle zafungovalo mnoho dobrovolníků a organizací. Tiskly se ochranné štíty, míchala dezinfekce, některé firmy upravily své výrobní linky či přispěly jinak,“ dodává radní.

Velký dík všem, co se ocitli v první linii

„Můj velký obdiv mají ti, co se v těch nejpotřebnějších chvílích sami hlásili na výpomoc do nemocnic, odběrových míst či sociálních zařízení nebo plnili jiné důležité úkoly,“ říká Ladislav Valtr.

„V této době jsme si ještě více uvědomili, jak nepostradatelní jsou lékaři, sestry, zdravotníci, lékárníci, pečovatelky, ošetřovatelky, prodavačky i prodavači, poštovní doručovatelky, policisté, hasiči a mnozí další a další, kteří se ocitli v první linii,“ upozorňuje radní, podle něhož patří všem obrovský dík.

„Teď přišlo uvolnění. Nyní nás čeká realita všedních dnů, možná ubude nadšení a leckdo se také může ocitnout v úzkých. Přál bych si, abychom udrželi to uvědomění, co tato doba přinesla, v sobě co nejdéle. Nezapomeňme na to, že jsme vše zvládli hlavně díky tomu, že jsme této pandemii čelili společně,“ zdůrazňuje Ladislav Valtr.

„Současná rozvolňování opatření kvituji. Je jasné, že kvůli koronaviru nemůžeme být neustále zavřeni doma a mít celou ekonomiku utlumenou. Zdroje pro stabilizaci a další rozvoj se ale nevytvoří samy o sobě. Přiznám se, že mám trochu obavy z toho, jak si vláda na záchranná opatření půjčuje ohromné sumy. Už slavný britský politik Winston Churchill kdysi řekl: Vláda ti nemůže dát nikdy nic, co ti předtím nesebrala… A já k tomu dodávám: …nebo ti to nesebere hned potom…,“ uzavírá radní.

Tomáš Dvořák