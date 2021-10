V Chrudimi se v rámci Týdnů pro duševní zdraví uskuteční ve středu 29. září od 9 do 16 hodin Den otevřených dveří Centra duševního zdraví a od 18 hodin Kvíz na pohodu. V Centru duševního zdraví návštěvníkům pracovníci představí organizaci, provedou jejími prostory, nabídnou informace o poskytované zdravotně sociální službě. „Přijďte k nám během dne nahlédnout a zjistit, jak centrum funguje, budeme se těšit na Vaše zvídavé otázky. Večer pak vezměte své blízké, sestavte tým s originálním názvem a přijďte si zasoutěžit na zábavný kvíz o duševním zdraví do restaurace Na pohodu,“ zve na akce Venclová.

Stalo se již tradicí, že se v září a říjnu koná festival Týdny pro duševní zdraví. Ten nabízí spoustu kulturních akcí, které informují o duševním zdraví a jeho prevenci, zároveň vyvrací mýty a předsudky spjaté s touto problematikou. Ve východních Čechách se do pořádání jeho 26. ročníku zapojilo 19 organizací, které v čele s organizací Péče o duševní zdraví připravily bohatý program ve 13 městech.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.