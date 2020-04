Mých pár dní s karanténou

Co se dá dělat v dnešní omezené době? Živím se prezentací badatelských výsledků. To teď není možné. Přišel jsem asi o pět veřejných vystoupení. Nejde ani vyhledávat informace v paměťových institucích. Archivy, knihovny, muzea jsou uzavřená. Zbývají prameny přístupné on-line a domácí zdroje. Moje obsáhlá domácí knihovna a bohatá osobní sbírka. Nebo vyrazit do terénu, na osobní zjišťovací průzkum, to mám nejradši.

Blansko | Foto: Jiří Vymětalík