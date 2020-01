V sobotu 18. 1. 2020 vyrazili až úplně na druhý konec okresu, aby se zúčastnili halového turnaje, který pořádal TJ Sokol Kojice ve sportovní hale ve Chvaleticích. Hrálo se tam ve dvou skupinách za účasti týmů ze Zdechovic, Rosic, Týnce, Selmic, Újezda, Tetova, Kojic a Rovně.

Jaké bylo pro nás, příznivce fotbalu překvapení, když se v naší hospodě za sokolovnou objevili v sobotu navečer naši borci s cenou pro vítěze turnaje! Byl to důvod pořídit alespoň amatérský obrázek šťastných vítězů, kteří se vrátili z dálky a nikoliv s prázdnou, Milana Machatého, Tomáše Kopřivy, Honzy Baláše, Tomáše Hofmana a Jaromíra Krpaty. Tuto sestavu ještě doplnil Tomáš Jedlička, který na obrázku chybí. Co však dnes zajímá fanoušky Sokola Roveň nejvíce? Jak bude probíhat příprava na jarní část okresního přeboru, zda přijdou do dobré party nějaké další posily, zda se místním bafůňářům podaří přesvědčit zatím jen trenéra Rovně Tomáše Kopřivu, dříve hráče ligových týmů FKAS Pardubice a Náchoda, následně divizních Holic, který v rozehrané sezóně nastupoval jen za béčko Holic ve IV. třídě, aby na jaře nazul kopačky a hájil barvy Sokola Roveň.

Zajímavostí určitě je, že tento borec za podzim 2019 dokázal soupeřům nasázet 29 gólů a přitom ještě dvě třetiny svých šancí neproměnil…Výboři Sokola Roveň vyslechli od jednoho věrného příznivce jasnou výzvu, přemluvte Tomáše Kopřivu do Rovně a znovu budu pokračovat v pravidelné přípravě Roveňského poločasu, mapujícího další vzlet místního Sokola výš a dál! Mistrovské soutěže začínají v našem okrese až v březnu, času je relativně ještě dost, tak uvidíme…

Jaromír Pýcha