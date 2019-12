Začalo to 12.2.2019 založením FB profilu s názvem Rozběháme Luži. Spustila se diskuze a 23.2.2019 se uskutečnil historicky první společný běh naší skupiny. Členů,ať už těch aktivních i těch pasivních, začalo přibývat a vše začalo nabírat širší rozměr. Každý, kdo s námi začal, zjistil, že běh je skvělý.

Každému z nás dává nejen fyzickou sílu, ale i duševní pohodu. Co bylo ale nejpřínosnější, byla skutečnost, že ze skupiny do té doby cizích, naprosto rozdílných lidí vznikla parta, která je schopná více, než jen spolu běhat po lesích. Rozhodli jsme se více naší činnost propagovat a dostávat mezi lidi. První takovou akcí bylo autorské čtení se spisovatelkou a blogerkou Zuzanou Součkovou. Jako další bylo naše vystoupení na hradě Košumberku u příležitosti promítání filmu Ženy v běhu. Lidí sledujících naší skupinu, začalo přibývat více a více.

Přišla myšlenka povýšit naše aktivity na ještě vyšší stupeň. Protože jsme parta opravdu akční, tak během krátké chvíle vznikl charitativní běh: Běh pro Patrika. I přes nepřízeň počasí se nám podařilo uspořádat skvělou akci a vybrat pro Patrika 17 602 Kč. Skončil Běh pro Patrika a byl tu další nápad.Řekli jsme si, že uděláme něco pro rodiny s dětmi, něco co tu ještě nebylo a tak vznikla Tajemná cesta se světýlky. Dva měsíce příprav přinesly své ovoce, o čemž svědčilo 400 spokojených, až nadšených účastníků. Organizování akcí nám přineslo velké emoce a nadšení, proto v tom hodláme pokračovat i příští rok. I z tohoto důvodu vzniká spolek Rozběháme Luži z.s.

Celé období od února až po současnost bylo prošpikováno mnoha společnými výběhy, účastmi na okolních charitativních bězích, mnoha závody, z nichž některé byly ozdobeny i stupni vítězů. Ze závodů bych vyzdvihl zejména půlmaraton v Havlíčkově Brodě, na kterém se členové naší skupiny ujistili, že jejich hranice jsou úplně jinde, než si doposud mysleli. Když to tak shrnu, tak na to, že je nám 10 měsíců, tak jsme toho stihli dost. V současné době má naše skupina na FB 110 členů a je spousta lidí, kteří naší skupinu sledují, aniž by byli členy. Budeme moc rádi,když se rozšíří počet aktivních členů. Naše činnost není založena na trhání rekordů, ale na pohodě, dobré náladě a dnes si troufám říct, že i na přátelství.

Na příští rok máme velké plány a věříme, že nám zachováte přízeň. Bude to jízda a velká zábava.

Pavel Karal