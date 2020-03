Kvůli nařízení Bezpečnostní rady státu proběhlo vyhlášení vítězných prací poněkud netradičně. Do sálu pardubické reálky nemohly být, tak jako v minulých letech, pozvány děti. Ovšem pořadatelé nechtěli oznámení výsledků odkládat na neurčito, ani o něj mladé výtvarníky úplně připravit.

„Situaci jsme vyřešili ve spolupráci s Východočeskou televizí V1,“ popisuje členka realizačního výboru soutěže Dáša Hykšová. „Vyhlášení výsledků se společně s partnery soutěže v sále reálky uskutečnilo a děti i pedagogové ho mohli sledovat v přímém přenosu na facebookových stránkách televize.“ Hodnotné ceny organizátoři vítězům po vyhlášení obratem zaslali poštou. A jaká letošní soutěž byla a kdo zvítězil?

Hlavním úkolem mladých výtvarníků je ztvárnit kontrast mezi přírodou čistou a takovou, na které je vidět negativní vliv člověka a jeho činnosti. Použít přitom mohou jakoukoliv výtvarnou techniku, před porotou se tak objevují i velmi neobvyklá díla. Převažují ale tradiční obrázky, velká řada z nich na velice vysoké úrovni. „Soutěž Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje má už svou tradici. O velkém zájmu dětí a mládeže vypovídá nejen stále stoupající počet účastníků, ale také zvyšující se úroveň jednotlivých prací,“ říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Soutěžící byli i letos rozděleni do čtyř kategorií. Pro nejmenší děti z mateřinek je určená kategorie do 6 let, v další kategorii jsou žáci z prvního stupně základních škol, třetí kategorie zahrnuje děti ze druhého stupně a konečně čtvrtá kategorie patří středoškolákům. Všechny zaslané práce nejprve posoudí první porota, která výběr předá ke konečnému verdiktu porota druhá. V ní je mimo jiných i náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu Michal Kortyš. „Každý rok jsem překvapený kvalitou děl, která posuzujeme. U mnoha z nich se ani nechce věřit, že jejich autory jsou děti a ne profesionální výtvarníci,“ konstatuje náměstek Kortyš. Jeho slova doplňuje ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje, která je dlouholetým partnerem soutěže, Miroslav Němec: „Soutěžní práce mají nejenom vysokou kvalitu, děti navíc mnohdy svýma očima vidí věci, které my dospělí už často přehlížíme.“

Tisíce výtvarných děl prošlo za dobu konání soutěže rukama krajského radního pro životní prostředí a zemědělství Václava Kroutila. „U soutěže jsem od jejího prvního ročníku a podporuji její konání,“ tvrdí Kroutil. „Podle mého je dalším vhodným nástrojem ochrany životního prostředí, zaměřeným navíc na vnímavou kategorii našich dětí.“

První porota měla při výběru ze všech více než sedmnácti set děl náročný úkol, jednoduché nebylo ani posuzování porotců ve druhém kole. „Rozhodnout zda ten nebo onen obrázek je lepší než jiný není při tak vysoké úrovni prací právě snadné,“ vysvětluje akademický malíř František Zálabský.

KATEGORIE DO 6 LET

1 třída Medvídků, MŠ Pastelka, Pardubice

2 Jakeschová Zuzana, MŠ Sluníčková, Dlouhá Třebová

3 třída Rybičky, MŠ Rybitví



KATEGORIE DO 10 LET

1 Tadeáš Smola, ZŠ Kameničky

2 Jan Hauptman, ZŠ Svratouch

3 Terezka Novotná, ZUŠ Svitavy



KATEGORIE DO 15 LET

1 Deniska Burešová, ZUŠ Svitavy

2 Eliška Havlíková, Gymnázium Dr. Holuba, Holice

3 Tereza Černá, ZŠ Březová



KATEGORIE STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ

1 Thomas Riley, Umělecký kovář, SPŠ Stavební, Rybitví

2 Skalník František, Umělecký kovář, SPŠ Stavební, Rybitví

3 Lenka Šrámková, Gymnázium Dr. Holuba, Holice



KATEGORIE INTERNET

KATEGORIE DO 6 LET

třída Rybičky, MŠ Rybitví



KATEGORIE DO 10 LET

Matyáš Albrecht, ZŠ Perálec



KATEGORIE DO 15 LET

Terezie Fefková, Gymnázium Dr. Holuba, Holice



KATEGORIE STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ

Pavel Spěvák, Bohemia, hotelová škola Chrudim



SPECIÁLNÍ CENA hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického

Mateřska škola Pomezí

Petr Šilar