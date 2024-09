Stalo se mi, že jsem v Chrudimi stála před domem, k němuž jsem neměla klíče - ty byly připravené na stole v Praze… Přední - dvoukřídlé dveře - byly zabezpečeny speciálním patentním klíčem, který nedovoloval vsunout funkční klíč. Zadní dveře - jednokřídlé - se v dané situaci s přivoláním rodinného a velice šikovného přítele zdálo být jednoduchým řešením.

Oba zámky pocházejí z roku 1937. Klíč, zasunutý zevniř do tohoto zámku, vzdoroval všem pokusům. Obrátili jsme se tedy na místní zámečnickou firmu, kde nám doporučili, že pokud nám nestačí otevření zámku za 2 dny, abychom se obrátili na firmu v Pardubicích.

Napadla nás spásná myšlenka - hasiči. Sídlo mají v blízkosti našeho domu, vypravili jsme se tedy za nimi. Už samotné jednání s vedoucím směny panem Drápalíkem, který s laskavým soustředěním vyslechl moje rozčílené sdělování, pro mne znamenalo zklidnění. Řekl jen, že nám dá šikovného mladého muže…

Ten za chvilku přinesl 2 kufry s patřičným odborným vybavením a zevním označením "Otevírání zámků". Kufry jsme naložili a u našich dveří začala odborná exhibice zámečnické dovednosti - i když pan Patrik Bělský sám přiznal, že s takovým systémem zabezpečení patentním klíčem se ještě nikdy nesetkal a vyfotografoval si to.

Zadní dveře se nakonec podařilo otevřít a my jsme byli vysvobozeni. Velice mě dojalo, že panu Bělskému nestačilo, že nám umožnil vstup, ale projevil zájem o to, abychom i my zvládli, co je třeba k funkci zámku dělat, aby vše fungovalo.

Vždycky jsem si hasičů vážila- nejdříve dobrovolných členů. Zvolit si profesi hasiče je nesmírně zodpovědné - takový jedinec musí být nejen fyzicky zdatný, ale vyžaduje to i pevnou psychiku - není to jen pomáhat a chránit, ale být kdykoliv přivolán k dramatickým událostem, kde jde o čas, dokonalé posouzení situace, zvážení možností, předvídání dalšího průběhu celé události, a přitom čelit všem negativním, mnohdy velice závažným stavům postižení nejen majetků, ale i zdraví a životů …Vím, že výčet všech těchto atributů by byl dlouhý…

Proto chci velice poděkovat všem hasičům, chrudimským zvláště i za jejich osvětovou a výchovnou činnost. Přeji upřímně, aby takových pracovníků, jako je Patrik Bělský, bylo u hasičů dostatek!

Prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.