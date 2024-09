Děvčátko se jí zde narodilo 18. září a péči personálu porodnice i novorozeneckého oddělení si velmi pochvaluje: „Už v létě jsem absolvovala besedu pro těhotné. Jako prvorodička jsem se na porod chtěla připravit co nejlépe, a zároveň zde rodila i moje maminka, která byla zvědavá, jak moc se porodnice od mého narození proměnila. Obě jsme byly nadšené jak z alternativních metod, které porodnice nabízí, tak z vřelého přístupu personálu. Mně i novorozené Isabellce se dostalo nadstandardní péče už při porodu, ať už šlo o fyzickou či psychickou podporu nebo odbornou pomoc,“ chválí si Chrudimskou porodnici novopečená maminka, která v nemocnici nedávno absolvovala i besedu pro těhotné.

Denisa Švandová využila i novinku zdejší porodnice, partnerský pokoj. „Věděla jsem, že pokud bude volný, chci téhle možnosti využít. Doufala jsem v partnerský pokoj nebo klasický nadstandard. Jako novopečení rodiče si partnerský pokoj nemůžeme vynachválit. Otec Isabellky je tu s námi pořád, pokud zrovna není v práci. Pokoj je útulný, hezky vybavený, cítíme se tu všichni dobře a já jsem ráda, že se ihned po porodu můžu na 100 % věnovat dceři. Dostáváme tu nejlepší péči, sestřičky nám sem nosí i jídlo. Něco mi říká, že se mi odsud ani nebude chtít domů,“ směje se Denisa Švandová, poté, co vyjmenovala další důvody, proč by si porodnici Chrudimské nemocnice vybrala znovu.

Maminka i miminko

Gynekologicko-porodnické oddělení se stará o maminky, péče o novorozence je v rukách zdravotníků dětského a novorozeneckého oddělení. To zdejší funguje od poloviny srpna v omezeném provozu. „Vztah mezi porodnicí a dětským oddělením je vždy velmi úzký a jakákoli změna se v jednom či druhém okamžitě projeví. Jsem proto velmi rád, že se nalezl fungující model spolupráce a my můžeme i nadále přivádět na svět nová miminka v naší porodnici. Velký dík patří zejména dětským oddělením v Pardubicích a Ústí nad Orlicí, která spolu s externisty a místními ambulantními specialisty zajišťují služby na novorozenecké části,“ říká primář gynekologicko-porodnického oddělení Chrudimské nemocnice Petr Škapinec.

Nenadálé události zpravidla přicházejí v té nejnevhodnější době. Situace s pediatry je celorepublikově velmi složitá a žádné oddělení jich nemá nadbytek. Řada z nich navíc vede v nemocnicích i své odborné poradny a poskytuje péči i ambulantním pacientům, kteří k nim docházejí pravidelně. „Pomoci s provozem oddělení, které se znenadání dostalo do problémů, znamená, že právě některé tyto služby se musejí dočasně omezit, protože kapacity jsou potřeba jinde,“ vysvětluje primář dětského oddělení Pardubické nemocnice Marian Šenkeřík a dodává, že si váží ochoty svých kolegů zajistit péči o novorozence v Chrudimi.

Jedním z nich je i lékař dětského oddělení Pardubické nemocnice Andrej Zahornadský: „Jednoduché rozhodnutí to nebylo. Pro nikoho z nás. Máme tu kolegyni, která je na mateřské, a i přesto se uvolila k tomu si pár služeb vzít. Její manžel je také lékařem naší nemocnice, takže se doma v posledních dnech spíše míjejí. Je to ale výjimečná situace a pevně věříme, že se co nejdříve vrátíme k běžnému fungování,“ uvádí pediatr.

Záskok za dovolenou se prodloužil

V době srpnové plánované dovolené zastupovala na novorozeneckém oddělení v Chrudimi lékařka z Ústí nad Orlicí. „Aby nedošlo k omezení péče ještě na porodnici nebo dokonce k jejímu úplnému utlumení, pomáháme dál. Kolegové z Pardubic všechny služby samostatně neobsadí, a tak považujeme za samozřejmé poskytnout ty kapacity, které můžeme. Byť i pro nás to znamená, že si například vezmeme další víkendovou službu navíc. Věřím, že kdyby taková mimořádná situace nastala u nás, dostalo by se nám stejné pomoci,“ dodává primář dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice Pavel Rozsíval.

Zatímco v srpnu se na chodu oddělení z důvodu plánovaných dovolených z větší části podíleli lékaři Orlickoústecké nemocnice, v září je vystřídali Pardubičtí lékaři. Ti momentálně zajišťují chod oddělení více než ze dvou třetin. Spolu s Pardubicemi a Ústím nad Orlicí se v současnosti podílí na fungování oddělení také lékaři, kteří mají na dětském oddělení v Chrudimi své poradny, a externisté, ať už ze soukromého sektoru nebo z jiných nemocnic mimo Pardubický kraj. Všem, díky nimž nemuselo dojít k omezení porodnice, patří velký dík.

/Tisková zpráva Nemocnice Pardubického kraje/