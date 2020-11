Aktuálně se nemohou konat dny otevřených dveří nebo burzy škol. Otázkou zůstává, zda se situace do Vánoc ještě vůbec změní. Nerozhodnutým deváťákům pomůžou při výběru školy bulletiny TECHNOhrátky info.

Žáci devátých tříd se rozhodují, kam jít studovat. | Foto: Ilustrační/archiv Technohrátek

Webové stránky, facebookový profil a také speciální bulletiny – to jsou v současné době jediné možné aktivity, jimiž v této době udržují organizátoři povědomí o projektu TECHNOhrátky (projektu na podporu technického vzdělávání) mezi žáky základních i středních odborných škol. Právě prezentační tiskoviny představují zejména pro současné „deváťáky“ jeden z důležitých informačních zdrojů, který jim poslouží při výběru budoucího studijního zaměření. Právě v těchto dnech se dokončuje výroba posledního z nich. Aktuálně se nemohou konat dny otevřených dveří nebo burzy škol. Otázkou zůstává, zda se situace do Vánoc ještě vůbec změní. Bulletiny, které jsme pro střední školy připravili, však nevyužity rozhodně nezůstanou. Ředitelé středních škol totiž počítají s jejich distribucí osobně nebo poštou zájemcům z řad žáků devátých tříd ve vybraných základních školách, neboť právě jejich návrat do škol se už aktuálně chystá.