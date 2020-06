V pondělí 8. června přivítala předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity brigádní generálka Lenka Šmerdová v prostorách Generálního štábu AČR dvojici příslušníků 43. výsadkového praporu.

Díky vzájemné pomoci dvou výsadkářů je fond bohatší o desítky tisíc korun | Foto: Petr Dohnal

Osobně jim poděkovala, předala ocenění Laudi Memorabilis a minci za jejich výjimečné gesto hodné opravdových vojenských profesionálů. Silný příběh o kamarádství a vojenské sounáležitosti, který nás všechny bez přehánění ohromil, rozhodně stojí za zveřejnění. Do Vojenského fondu solidarity přibylo dalších 30 tisíc korun. Částka by se tam ale neobjevila bez nezištné vzájemné podpory kamarádů-chrudimských výsadkářů, při níž rotmistr Petr Tvrzník pomohl v tíživé situaci rotnému Michalu Petrlíkovi. Ten musel svůj byt s manželkou a tříměsíční dcerou opustit poté, co ho vytopili sousedé. „Když jsme přišli domů, padaly omítky, na podlaze stála voda a celý prostor byl v podstatě neobyvatelný. Začal jsem řešit situaci, kam půjdeme. Petr v ten moment přišel s nabídkou, že se můžeme na potřebnou dobu přestěhovat do jeho bytu, který pro nás uvolnil“, říká rotný Michal Petrlík. Za nabízenou pomoc se poté chtěl kamarádovi odměnit, ten ale peníze odmítl.