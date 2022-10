Tradičně v závěru týdne po sv. Václavu proběhl závěrečný koncert již 9. ročníku letního festivalu. Vystoupil smíšený pěvecký sbor Salvátor z Chrudimi a Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice pod vedením MgA. Tomáše Žídka. Presbytář kostela zaplnilo více než 30 zpěváků, sólistů a hudebníků. Oba sbory nemusíme příliš představovat, mají za sebou bohatou historii a trvale úspěšnou uměleckou dráhu.

Po zahajovací barokní varhanní skladbě zaznělo i současné dílo přítomného autora – pana Žídka. Podmanivá skladba v originálním jazyce nám připomněla utrpení lidí na Ukrajině. Hlavním tématem programu byla hudba W. A. Mozarta. Zejména pak kompletní provedení jeho mše „Missa brevis in C“ v podání obou sborů, sólistů i hudebníků. Zaznělo vřelé poděkování účinkujícím za úžasné provedení koncertu a také všem, kdo se zasloužili o průběh celého festivalu. A na závěr skladba nejlépe vystihující atmosféru s názvem: „V dobrém jsme se sešli!“

Patří sem i ohlédnutí za celým ročníkem. Máme radost, že koncerty mohly úspěšně proběhnout bez zdravotních omezení. Kolem nás ale existuje něco dalšího, co vzbuzuje obavy a dříve jsme si to nedovedli představit. Díky za povzbuzení hudbě, která nám takto přichází naproti. Dovolil jsem si to na závěr docela obyčejně vyjádřit: „Máme se na co těšit a na co vzpomínat!“

Vlastislav Beran