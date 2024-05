Ve vesnici Dvakačovice u Hrochova Týnce na Chrudimsku bylo otevřeno divadelní studio Stodolio.

Stodolio je vybaveno s kvalitní dřevěnou podlahou, světelnou, zvukovou a video technikou. | Foto: Ondřej Hrab

Vzniklo jako součást aktivit nové organizace Archa – Centrum dokumentárního divadla. Centrum založili Jana Svobodová a Ondřej Hrab a navazují tak na svou práci v pražském Divadle Archa, které ukončilo svou činnost na konci roku 2023.

Centrum vytváří podmínky pro originální tvorbu v oblasti scénického umění. Propojuje umělce, kteří se pomocí divadelní obraznosti zaměřují na aktuální problémy současné společnosti. Aktivity centra jsou zaměřeny jak na mezinárodní spolupráci, tak na lokální kulturní aktivity.

Stodolio je vybaveno s kvalitní dřevěnou podlahou, světelnou, zvukovou a video technikou. Je prostorem pro scénickou tvorbu, workshopy, tréninky a společenské akce. V červenci zde proběhne Mezinárodní letní škola dokumentárního divadla, které se účastní divadelní profesionálové z dvanácti zemí světa.

První premiérou nově otevřeného divadla bude sólová autobiografická inscenace Much Better Now! (Teď už je to lepší) britské umělkyně Zov Velez, která vznikla v rámci její šestitýdenní rezidence ve Stodoliu.

Premiéra se koná v sobotu 25. května ve 20.00.

Ondřej Hrab