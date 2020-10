Ten absolutně nevnímá každodenní mediální masáže, ani třeba tragédii způsobenou opakovaným nařízením penalty v boji o stovky milionů v kvalifikaci o soutěž fotbalových šampiónů. Je mu úplně volné to, kdo je vítězem voleb a kdo vítěze ve spojení s dalšími spojenci trumfne. Pořiďte si čtyřnohého přítele, kterým může být nejen pejsek, ale klidně taky čertovsky živé koťátko.

Nemohu říci, že bych se vší vážností sdílel výše uvedené problémy a už vůbec ne, že bych se z nich stresoval. Ale přesto, koťátko resp. malého kocourka, jsme si trochu neplánovaně pořídili. Představuji vám ho v příloze na pár obrázcích. Že vám někoho připomíná? ANO, nemýlíte se, já to měl taky tak. Proto jsme mu dali jméno Jerry. Až následně, když přijela vnučka, tak jsem to od ní pořádně schytal: „Ale dědo, tys to zase všechno poplet, vždyť Jerry je ta zlobivá myška a kocour se přece jmenuje Tom! Ty popleto.“

No nic, přesto jsme zůstali u jména Jerry (Žerda). Projevy radosti? Při ranním vstávání si hraje s čímkoliv, lítá po bytě jak tryskáč, když po vás vyšplhá až k hlavě a vy ho pohladíte, dobrácky a vděčně přede. A přepere i draka! Hodinku, dvě, „orazí“ a jeho životní radovánky pokračují nanovo. Součástí našeho života není jen tento drobeček, ale máme i kočičku Birmu, které bude letos úctyhodných sedmnáct let, pravda, pomalu jí již ubývají zuby, ale ani to pro ni nepředstavuje žádný velký handicap či stres, když jí panička předloží její oblíbené kapsičky. Taky máme hlídačku a malého, chytrého, někdy spíše přechytralého pejska Bobeše, kterého nám už několik známých hodnotilo tak, že je tak“ šerednej až je hezkej“.

Plemeno? Na značkové typy si moc nepotrpíme… Pokud jste však slyšeli ten vtip, že čím déle se domů vrátíte, tím větší má pes radost (někdy na rozdíl od manželky…), a neštěká, tak to zas až takový vtip není, spíše realita. Mívali jsme i kocoura Zrzka, který se dožil krásných 17 let, ale již déle než rok na své zvířecí kamarády dohlíží tam někde shora, z nebe všech hodných zvířátek. Po jeho odchodu jsme si řekli, další kočku domů už nechceme… A

však víte, jak to v životě chodí, člověk míní, a život mění. V příloze přikládám pár ilustračních obrázků. Pokud vám nic neříkají, přeji vám to, abyste se v pevném zdraví dočkali příznivých kovidových statistik, poctivých rozhodčích a politiků, kteří naplní vaše veškerá očekávání.

Na závěr ještě jedna poznámka. Napsal jsem i článek o tom, že jsme zakrývali hroby deskami, aby s nimi jednou naši potomci neměli tolik práce při osazování živými květy. Překvapil mne v této souvislosti jeden kamarád, když vítězoslavně hlásil, že u příležitosti svých šedesátin to pojal ještě precizněji a na nový hrob si rovnou nechal napsat i své jméno a datum narození, aby potom děti neměly moc starostí. Předplaceno má dokonce i následné dopsání data úmrtí. Já myslel, že to může nastat jen ve filmu (pozn. Vesničko má středisková). Ale fakt, nekecal, na mobilu mi ukázal fotku. Snad jen malá nejistota, kameník je prý starší než on sám… Takže berte mé řádky raději s nadhledem, mějte krásné podzimní dny, pokud možno jen a jen s dobrou náladou a trochou tolik potřebného humoru.

Jaromír Pýcha