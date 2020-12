Obdarovat někoho pěkným dárkem, udělat radost druhým – a tím i sobě, to patří k Vánocům. Koupit milý vánoční dárek nemusíte však jen v běžném obchodě, ale také na adventním dobročinném trhu.

Obdarovat blízké pěkným dárkem, to k Vánocům patří. Stejně jako dobré skutky. | Foto: archiv Deníku

Letos to bude už sedmým rokem, co v chrudimském evangelickém sboru pořádají adventní dobročinný bazárek. Veškerý výtěžek putuje vždy na pomoc dítěti nebo mladému člověku s těžkým pohybovým postižením. Pro letošek adventní bazárek naplánovali na neděli 13. prosince od 10.30 hodin. Vzhledem k vládním nařízením, souvisejícím s nouzovým stavem, se neví, zda bude moci tato dobročinná akce proběhnout obvyklým způsobem. Podle okolností by rádi bazárek alespoň v omezené míře uspořádali, za dodržení všech potřebných opatření. Třeba prostřednictvím „výdejního okénka“. Nebude-li ani toto možné, budou přijímat během prosince dary ve prospěch osmnáctileté dívky upoutané na invalidní vozík. Informace bude včas zveřejněna na webových stránkách www.chrudim.evangnet.cz i ve sborové vývěsce u fary na Pardubické ulici.