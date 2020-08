Naši rodiče pracovali v zemědělství a někdy před padesáti lety jezdili na družstevní rekreaci do Luhačovic, Tater, Karlových Varů či do Prahy. A cítili se všude podobně jako filmový Anděl na horách. Tak jsme se rozhodli po těch desetiletích je následovat.

Zabrouzdali jsme na internetu a našli si dvě skvělá místa, která jsou mimořádně v letošním roce, díky odlivu zahraničních turistů, pravým rájem pro nás, Čechy. Prvním takovým místem jsou naše největší lázně. Karlovy Vary jsou neskutečně krásné, město o prázdninách příspěvkem dokonce dotuje návštěvníky, a Karlovarská karta za symbolických sto padesát korun vám umožňuje volný vstup do muzeí, kulturních zařízení, sklárny Moser, Vánočního domu, do Becherovky, Motýlího pavilonu, na rozhlednu Dianu atd. K tomu ještě MHD zdarma. Paráda!

Strávili jsme tam krásných 5 dní, absolvovali 9 lázeňských procedur v hotelu Millenium, jídlo a pití bylo skvělé, personál hotelu vstřícný, a to vše za přijatelný peníz. Cestou tam i zpět jsme ještě navštívili hrad Rabštejn nad Střelou, zámky Manětín a Chýše, hrad Loket a taky Bečov nad Teplou. Za pár dní poté jsme se vlakem vydali do Prahy. Rozhodli jsme se pro zrekonstruovaný hotel Axa, který byl dříve vyhledávanou rekreační destinací pro družstevní rekreanty. Má svůj 25 m bazén, nachází se nedaleko vlakového i autobusového nádraží, do centra srdce Evropy je to pěšky jen pár minutek. Trochu nostalgicky jsme si připomněli i věhlasné obchodní centrum let minulých, Bílou Labuť, které stojí naproti. Připadali jsme si v Praze jako doma, tím spíše, že stejně tak nazvaný projekt propojil docela atraktivně ubytování a volné vstupy do různých objektů v našem hlavním městě.

Prohlédli jsme si tak Staroměstskou radnici i orloj zevnitř, s naší vnučkou zajeli do ZOO a na Trojský zámek, celou Prahu jsme si prohlédli z Prašné brány, navštívili Obecní dům. Město bylo poloprázdné, meníčka v centru kolem 120,-Kč, dvanáctka Plzeň i za neuvěřitelných 39,- Kč, dali jsme si kávičku s pěti koláčky za 49,-Kč, prostě paráda podruhé! Kamelot v metru, který nabízel jakýsi časopis, byl zaskočen tím, že jsem si od něho chtěl koupit Večerní Prahu. Že prý už nevychází. Říkal jsem mu, že to snad není možné, vždyť když jsem byl v naší, české Praze naposled, tak ještě vycházela. Když jsem dodal, že to bylo v době, kdy jsem tam studoval, tak se divit přestal… Vážení, pokud ještě přemýšlíte, kam na dovolenou, nechci radit, neboť je spousta krásných míst v Čechách, ale Karlovy Vary a Praha, to jsou místa, kde je mnoho kouzelných míst, která stojí za to navštívit a kde se budete letos mimořádně cítit jako našinec, nikoliv jako cizinec. A co je dále podstatné, nebude vás to stát majlant! Když už jsem tam byl, pár obrázku jsem pro vás zase pořídil. Krásný zbytek léta.

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň, 16. 8. 2020