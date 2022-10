Tolkienovy příběhy jsou i mezi českými čtenáři stále velice oblíbené. Jsou často také inspirací pro nadšence vytvářející si podle nich svůj vlastní svět, v němž mohou alespoň na chvíli zažívat podobná dobrodružství. Postavami z Tolkienových knih je inspirováno i letošní Duchůplné muzeum, které malé i velké návštěvníky zve na strastiplnou a nebezpečnou cestu do říše zla na východě, do Mordoru. Po vzoru hobita Froda se budou muset utkat nejen s armádou skřetů, nazgulů a dalších přízraků, ale budou se učit odolávat pokušení a vlastní slabosti. Cestou otestují svoji odvahu a statečnost, poznají svoje kladné i záporné vlastnosti a to, jak s nimi pracovat. V neposlední řadě se dozví se i ledacos o tajuplných postavách a fantastickém světě knih J.R.R. Tolkiena.

Velká hra, která vás zavede až do nitra Mordoru, začíná v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi v pátek 21. října již v 15 hodin. Od 15 do 18 hodin je připravena odlehčená verze Frodovy cesty pro malé adepty Tolkienových dobrodružství, od 18 do 22 pak následuje strašidelná bojovka pro ty nejodvážnější hobity v prostorách potemnělého Mydlářovského domu a přilehlých teras. Kdo by nenašel dostatek odvahy zakusit skřetí rejdy v muzeu na vlastní kůži, může se do Mydlářovského domu podívat ještě druhý den, v sobotu 22. října, a projít si muzeum v kulisách Duchůplného muzea bez přízraků a strašidel, zato s baterkami a hracími listy.

Vstupné na letošní Duchůplné muzeum činí 150 Kč, vstupenky si již nyní můžete zakoupit v pokladně muzea. Návštěvníky také prosíme, aby si kromě kuráže přinesli s sebou i vlastní baterky! Další informace Vám rádi poskytneme i na muzejním telefonním čísle 469 620 310.

Břetislav Oliva