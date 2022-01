Termín konání dvakrát odloženého 17. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč je od 20. března do 15. května.

„Předpokládáme, že kultura ve všech svých podobách nechyběla uplynulé dva roky jen nám, pořadatelům, a že si naši pravidelní i občasní návštěvníci znovu rádi zpestří všední život návštěvou pěkného koncertu, opery, baletu nebo třeba muzikálu. Předprodej vstupenek jsme již zahájili,“ říká Lenka Frídlová.

Festival 20. 3. zahájí orchestr Filharmonie Hradec Králové s programem děl českých velikánů B. Smetany, A. Dvořáka, J. Suka. Ve skutečském muzeu soubor Guitar Arte Trio vezme 23. 3. posluchače na Výlet do Španěl. 27. března do kulturního klubu zavítá jedinečné vokální seskupení 4TET. Poprvé festival zavítá do Hrochova Týnce. Dechové kvinteto PKF s hercem Janem Čenským potěší diváky 30. 3. v tamním kulturním domě programem francouzské hudby a poezie.

Dubnový festivalový program zahájí 3. 4. jeden z nejoblíbenějších baletů – Louskáček – v provedení Severočeského divadla z Ústí nad Labem. Po premiérovém koncertě na hradě Rychmburk Předhradí, kde 10. 4. rozezní struny své harfy Katarína Ševčíková, se 24. 4. program vrátí do kulturního klubu, kde bude uveden muzikál Moravského divadla Olomouc – Starci na chmelu. Ve skutečském kostele pak pořadatelé 27. 4. vzdají hold V. J. Tomáškovi. Irena Troupová a Petra Matějová představí jeho písňovou tvorbu, včetně málo uváděné balady Lenora.

Pěvecké sbory Rubeš Skuteč a Slavoj Chrudim se tradičně objeví v kostele v Chrasti s pásmem písní husitských, židovských, amerických i dalších, a to 1. 5. Do prostor skutečského zimního stadionu zve 3. 5. Dasha Symphony – projekt, který vznikl ve spolupráci Dashy, Martina Kumžáka, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Pajky Pajk Quintet. Program neopomněl ani další oblíbené místo – poutní kostel Na Chlumku v Luži. V dokonalé akustice tu 5. 5. jistě vynikne zvuk houslí Jaroslava Svěceného, se kterým vystoupí klavíristka Lucie Tóth a herečka Zdeňka Žádníková. Operu Prodaná nevěsta uvede v Kulturním klubu Skuteč 8. května Slezské divadlo Opava a Irena Budweiserová se s hudebním doprovodem představí 12. 5. v evangelickém kostele v Proseči.

Téměř dvouměsíční program zakončí 15. 5. Galakoncert operní pěvkyně Evy Urbanové a Moravského klavírního tria.

Předprodej vstupenek na www.vstupenkyskutec.cz.

Matěj Zelinka