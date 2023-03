3. března, je tomu 29 let, co nás opustil básník s kytarou, představitel protikomunistického protestsongu, a nejen jeho, pan Karel Kryl. Myslím si, že nám v dnešní době hodně chybí. Určitě by jeho písničky, stejně tak, jako v době normalizace v naší zemi v 70. letech, a dále v letech následujících, nám mnoho řekly a staly by se trnem v oku dnešním některým představitelům naší vlasti. Tak jako jeho pověstný song Bratříčku, zavírej vrátka, ve své době byl symbolem odporu proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 na naše území, nebo jeho píseň Demokracie z roku 1993 zaměřená na vývoj tehdejší doby, tak nám dnes chybí jeho případné songy na dobu současnou.