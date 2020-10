Krajina bez alejí je jako obraz bez rámu.

Studnická březová alej. | Foto: www.alejroku.cz/Milan Pechlát

Právě teď je poslední šance přihlásit oblíbenou alej do boje o titul Alej roku 2020 v desátém ročníku soutěžní ankety spolku Arnika. Z Pardubického kraje jsou zatím tři z celkových 85 přihlášených stromořadí z celé republiky. Soutěžní nominace a fotografie je možné zasílat na www.alejroku.cz do úterý 27. října do 12 hodin.